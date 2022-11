Madagascar: Infrastructures urbaines - Série d'inaugurations hier à Antananarivo

Améliorer la qualité de vie des populations d'Antananarivo et de ses environs. C'est l'objectif annoncé par les initiateurs des projets d'infrastructures urbaines, lors d'une série d'inaugurations organisée, hier.

Il s'agit des infrastructures réalisées dans le cadre du PIAA (Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo), du projet Lalankely III et du PRODUIR (Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience). À noter que les inaugurations d'infrastructures urbaines ont été faites symboliquement à Ankadimbahoaka, à Andranonahoatra et à Talatamaty.

Il s'agit de ruelles, de canaux, d'infrastructures d'assainissement, etc. Selon les autorités sur les lieux, ces travaux sont réalisés au bénéfice des populations de la capitale et des communes environnantes, qui doivent faire face à d'immenses défis en termes d'aménagement territorial et de croissance démographique.

En effet, cette croissance démographique figure parmi les plus importantes en Afrique et génère des difficultés de gouvernance affectant aujourd'hui la qualité de vie des habitants.