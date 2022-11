Ile Maurice: Hippisme - Fools Gold la surprise du chef

On ne vendait pas cher les chances de Fools Gold dans l'épreuve phare de ce samedi 12 novembre. Extrême outsider de la course à plus de 45/1, ce coursier réputé pour être un sujet très caractériel a terminé en trombe sous la selle de Girish Goomany pour venir dominer Colour My Fate.

La troisième place est revenue à Padre Pio. A noter que Royal Wulff n'a pas été en mesure de jouer un rôle important. Undercover Agent, autre coursier bien en vue dans cette épreuve, a eu une course difficile dans le sillage de Colour My Fate avec 62 kg sur le dos et n'a pu terminer convenablement sa course.

La journée de cet après-midi du samedi 12 novembre a été celle de l'écurie Gujadhur avec un joli triplé. Les favoris Citadel (Taka - 2e course) et Goethe (Bussunt - 3e course) ont permis à la plus vieille écurie du turf de bien démarrer la journée. Forte de ces deux victoires, cette écurie a signé un autre succès avec l'outsider Favour (5e course). Ce bai brun bien emmené par Sunil Bussunt a terminé fort en ligne droite pour ouvrir son compteur chez nous.

Vainqueur avec Hardfallingrain dans la course d'ouverture et avec Citadel dans la deuxième course, Taka a signé le triplé avec Massimo dans la quatrième épreuve. Cette course a fait sourciller plus d'un. Pour cause, la monte du jockey José de Souza en ligne droite sur Transonic, battu d'un naseau au but, a suscité beaucoup de commentaires. Les commissaires de course ont ouvert une enquête sur la prestation du jockey immédiatement après la course et a même interdit le cavalier brésilien de monte pour le reste de la journée.

Les deux dernières courses ont été remportées par Bless My Path (Oliveira - 7e course) et Prince Of Venice (Joorawon - 8e course). La dernière course a été marquée par la chute de Sunil Bussunt qui pilotait le favori Grand Vision.