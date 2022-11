Ile Maurice: Drogue - Plus de Rs 724 millions de stupéfiants saisis et zéro poursuite formelle en cour

Les saisies record à travers l'île ne se comptent plus. Il semble même qu'elles n'aient jamais été aussi régulières.

En l'espace de quelques mois pour cette année, les forces de l'ordre ont aligné les opérations fructueuses à travers l'île. Lors de son point de presse, le commissaire de police annonçait plus de Rs 724 M de drogues saisies par l'ADSU à août 2022.L'une des dernières saisies remonte au 2 octobre à Rivière-Noire où 42 kg de cannabis ont été retrouvés. Les saisies se sont succédés d'année en année mais qu'en est-il des poursuites formelles en justice ? Dans plusieurs cas, les affaires datant de quatre ans ou plus n'ont toujours pas été logées en cour, les enquêtes n'ayant pas été bouclées alors que celles de cette année piétinent toujours.

Lors de la présentation des amendements à la Dangerous Drugs Act la semaine dernière, le ministre Kailesh Jagutpal se vantait de l'institution de la Commission d'enquête sur la drogue et de Rs 471 millions de drogues saisis en 2020 et Rs 4,7 milliards en 2021 ainsi que l'approche zéro tolérance du gouvernement. Selon le rapport annuel de la Mauritius Revenue Authority, Rs 272 millions de drogues ont été saisies à l'aéroport et au port, durant la période 2021-2022. En haut du classement, l'héroïne, avec une saisie estimée à Rs 150 millions, suivie de la méthamphétamine, Rs 65 millions, et du cannabis synthétique, Rs 31 millions. Mais un constat du développement dans ces affaires projette une toute autre image. Revenons sur certaines des grosses saisies de cette année.

Rs 60 M d'héroïne saisies à Residence Vallijee en avril

Le 7 avril, de la drogue d'une valeur de plus Rs 60 millions a été retrouvée à Résidence Vallijee à Port-Louis. C'est à la suite d'une opération menée par l'ASP Jagai et les équipes de la patrouille spéciale que la police a pu mettre la main sur Sylvio Pierre Yannick Louis, âgé de 35 ans et habitant Pointe-aux-Sables. Lors de son arrestation, le suspect avait en sa possession, quatre kilos et 160 grammes d'héroïne. Sylvio Pierre Yannick Louis avait comparu en cour de Port-Louis le lendemain, sous une charge provisoire de trafic d'héroïne. Après sept mois, aucune charge formelle n'a été logée contre lui alors que l'enquête est toujours en suspens. Cette affaire avait débouché sur l'arrestation de plusieurs autres suspects pour complicité et blanchiment d'argent allégués.

Rs 7 millions de drogues synthétiques à Batterie-Cassée en août

Rs 7 millions. C'est la valeur marchande de 1,5 kg de drogue synthétique qui avait été saisie à Batterie-Cassée, Roche-Bois, le 24 août. Cette drogue, qui était dissimulée dans un sac à proximité d'un terrain en friche de ce faubourg de Port-Louis, avait été découverte par la Special Striking Team. Après la découverte de cette importante quantité de drogue, les limiers de l'ADSU sont toujours à la recherche d'un suspect bien que l'enquête soit en cours. Entretemps, d'autres saisies ont eu lieu à Roche-Bois. Jean Christian Ravina, aussi connu comme "Moustik", un habitant de Batterie-Cassée, avait été coffré le 15 septembre sous une accusation provisoire de trafic de drogue. Cela après qu'il a été trouvé en possession d'un sac en plastique contenant 373 grammes de drogue synthétique et 79 doses d'héroïne, pesant 10,40 grammes. Moustik attend toujours d'être fixé sur son sort.

Rs 17 millions de drogues retrouvées en mer

Le 1er octobre, la brigade antidrogue de l'Ouest avait fait une grosse prise en mer. Un total de 1,17 kg d'héroïne d'une valeur marchande Rs 17 millions avait été retrouvé attaché à une bouteille en mer au large de Baie-du-Tombeau. Jusqu'à présent l'enquête n'a débouché sur aucune arrestation.

Les 100 kg de drogue saisie à Rivière-Noire réduits de moitié

L'on se souviendra du tamtam autour de la saisie de 100 kg de drogue à Rivière-Noire il y un mois. Le commissaire de police avait même tenu un point de presse pour annoncer cette importante saisie, mais il s'est avéré par la suite que seulement 58 kg de drogue avaient été saisis. Parmi le cannabis saisi se trouvaient 200 g de drogue synthétique. Sept suspects avaient été arrêtés, dont un policier. Ils avaient comparu en cour de Bambous sous une charge provisoire de trafic de drogue. A ce jour, aucune charge formelle et le procès ne semble pas être pour de sitôt.

L'activiste Bruneau Laurette a été arrêté vendredi dernier après la découverte de 42 kg de haschisch (ci-dessous) d'une valeur de Rs 210 millions dans le coffre de sa voiture, à son domicile à Petit-Verger, St-Pierre. Bruneau Laurette maintient que cette drogue a été "plantée" chez lui et que c'est un coup monté. Les avocats de Bruneau Laurette s'interrogent d'ailleurs sur la similitude avec la saisie de hashisch à Pointeaux-Canonniers en mai 2021. Les photos présentées par les enquêteurs montraient des colis partiellement brûlés. L'on s'interroge sur ce qu'est devenue la drogue saisie en 2021. Les frères Gurroby avaient été arrêtés après la saisie de Pointe-aux-Canonniers. Plus d'un an après, l'enquête n'a toujours pas été bouclée, la police espérant faire d'autres arrestations.

Mauricio et les 95 kg de cocaïne dans une tractopelle

En juillet 2019, 95 kg de cocaïne avaient voyagé aux côtés du fameux Mauricio, le premier tram ayant débarqué à Maurice. Cette importante cargaison de drogue dissimulée dans le transporteur de véhicules, Hoegh Antwerp, battant pavillon bahaméen, se trouvait à bord d'une des tractopelles qu'il transportait. Ces paquets de drogues avaient échappé aux contrôles des douaniers et des autorités. Le 17 juin dernier, en réponse à une PNQ, le Premier ministre devait déclarer qu'"aucune preuve n'a été obtenue qui pourrait mener à une quelconque arrestation".

Les bonbonnes d'héroïne en 2017

L'on se souviendra de la saisie record de 135 kg d'héroïne dissimulés dans des bonbonnes de gaz dans l'enceinte portuaire en avril 2017. Geanchand Dewdanee avait retrouvé la liberté provisoire après deux ans de détention. Ce dernier est l'un des directeurs de Brilliant Resources Consulting Ltd. Il faisait l'objet d'une accusation provisoire de "drug dealing" devant le tribunal de Port-Louis. Les bonbonnes de gaz avaient été importées au nom de Brilliant Resources Consulting Limited. Le 10 septembre 2020, le tribunal de Port-Louis a rayé l'accusation provisoire contre Dewdanee, la magistrate ayant conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves et qu'après trois années, les enquêteurs n'avaient toujours pas bouclé l'enquête.