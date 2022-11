Congo-Brazzaville: Développement agricole - Le Congo et OCP Africa envisagent un partenariat

En séjour de travail à Pointe-Noire, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a échangé le 11 novembre avec une délégation d'OCP Africa, conduite par son directeur général, le Dr Mohamed Anouar Jamali. Les entretiens ont porté sur la nécessité de nouer un partenariat visant la modernisation de l'agriculture au Congo.

L'agriculture fait partie des six axes prioritaires du Plan national de développement 2022-2026, en République du Congo. Décidé à donner corps à son secteur agricole, le Congo explore des voies et moyens en multipliant des contacts avec des partenaires nantis d'expérience en la matière. Ainsi, le chef du gouvernement et la délégation d'OCP Africa ont focalisé leurs discussions sur un éventuel partenariat en vue de développer l'agriculture au Congo.

Notons qu'Anatole Collinet Makosso, lors de son séjour en Côte d'Ivoire, en juillet dernier, avait échangé avec le chargé de mission du Bureau ivoirien d'OCP Africa, Moulay Lahcen Ennahli. Filiale du Groupe OCP, premier fournisseur mondial de phosphate, OCP Africa a pour mission de contribuer au développement d'écosystèmes agricoles intégrés en Afrique. Présente dans de nombreux pays africains (Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Kenya, Ghana, Nigeria, Zambie, Bénin, Tanzanie, Éthiopie, Burkina Faso, Rwanda), OCP Africa œuvre à mettre à la disposition des petits fermiers l'ensemble des conditions nécessaires au développement de leurs activités.

En partenariat avec d'autres opérateurs, comprenant des gouvernements, des organisations à but non lucratif et des entreprises, OCP Africa contribue également à sécuriser la production d'engrais accessibles à proximité des grands bassins agricoles, à renforcer ses capacités logistiques et à développer de nouveaux réseaux locaux de distribution.

Reçu par Anatole Collinet Makosso dans la capitale économique du Congo, Mohamed Anouar Jamali dirige OCP Africa depuis septembre 2020. Selon lui, le groupe œuvre pour améliorer la fertilité et la productivité des sols africains à travers une offre de produits et de services adaptés. " Nous œuvrons pour améliorer la fertilité et la productivité des sols africains à travers une offre de produits et services adaptés, sécuriser la production d'intrants de qualité près des grands bassins agricoles, renforcer les capacités logistiques existantes et contribuer au développement de nouveaux réseaux de distribution de proximité, au service de l'ensemble de la filière agricole ", déclarait-il dans une interview accordée à la presse, en marge de l'Africa CEO Forum, en juin dernier à Abidjan.