Congo-Brazzaville: Phase zonale du Championnat scolaire africain de football - Le Congo choisit ses représentants

L' école Louis-Samuel chez les garçons et le CEG de Mfilou chez les filles vont représenter le pays à la phase zonale de la compétition qui aura lieu du 23 au 30 novembre, à Brazzaville.

La phase nationale réservée aux moins de 15 ans régulièrement scolarisés s'est achevée le 11 novembre, au stade Alphonse-Massamba-Débat. Elle a mis aux prises huit établissements de Brazzaville dans les deux versions. Louis-Samuel a tiré son épingle du jeu en s' imposant en finale devant Aaron-Baouidi sur un score de 3-0. Le CEG de Mfilou, chez les dames, a battu en finale Aaron-Baouidi sur un score étriqué d'un but à zéro.

Ayant reçu chacun des médailles et des ballons, les deux établissements représenteront le Congo au tournoi scolaire de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, qualificatif à la phase continentale. La phase zonale est un challenge très important en termes de récompense. Les équipes qui gagneront le tournoi toucheront chacune 300 000 dollars, donc 600 000 dollars pour les vainqueurs des deux versions.

Cette phase nationale a pu se réaliser grâce à la franche collaboration tripartite ministère des Sports, celui de l'Enseignement préscolaire, primaire et secondaire et la Fédération congolaise de football. " Deux jours durant, les équipes de huit écoles ont rivalisé sur le terrain en versions garçons et filles au cours de cette phase nationale. Certaines équipes ont montré leurs prouesses au stade de l'initiation et d'autres regorgent des talents en herbe. A cette étape, le perdant n'a pas tout perdu et le gagnant n'a pas tout gagné. Le véritable gagnant est le football à la base sans lequel le football de haut niveau en souffrira ", a fait savoir Gaston Tchiangana, le directeur technique national, dont le souci est de voir les représentants du Congo dépasser l'étape de la phase zonale.

La compétition a permis aussi d'assurer la détection des joueurs et joueuses qui intégreront le Centre de perfectionnement de la Fédération congolaise de football. " Aux équipes championnes, nous vous invitons à ne pas dormir sur vos lauriers. La phase zonale de la compétition est imminente ", a expliqué le directeur technique national.

" C'est un pas que nous venons de mettre en marche dans la réalisation de ce grand projet d'avoir des élites, capables de représenter demain le Congo. Nous remercions les responsables des établissements qui ont pensé donner cette opportunité à cette jeunesse de pouvoir venir s'exprimer au stade Alphonse-Massamba-Débat. Je demande à ces deux équipes, qui vont représenter le Congo à la phase zonale, de se mettre au travail dès demain. Car nous voulons une représentation de qualité à ce prochain challenge qui se trouve devant nous ", a conclu Jean Ganga, conseiller aux sports du ministre.

La compétition a été validée par la Confédération africaine de football (CAF) pour développer et promouvoir le football des jeunes sur le continent. Au cours de celle-ci, la CAF prône le fair-play. Les établissements les plus fair-play de la phase nationale, notamment Jean-Biyoudi et Javouhey 2, ont été gratifiés d'un trophée conformément au réglément comme si c'était eux les gagnants.