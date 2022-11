Algérie: La Liste de Belmadi pour les matchs contre le Mali et la Suède

Djamel Belmadi a dévoilé ce samedi la liste des Fennecs retenus pour les matchs amicaux contre le Mali et la Suède.

Pas de surprise ! Alors qu'ils étaient annoncés, Houssem Aouar, Rayan Aït-Nouri et Yacine Adli ne sont finalement pas présents. Farès Chaibi n'est pas non plus présent.

On retrouve donc une liste avec des habitués notamment Islam Slimani et Youcef Belaili. Said Benrahma et Karim Aribi font leur retour.

قائمة اللاعبين الخاصة بالمواجهتين الوديتين أمام منتخبي مالي 🇲🇱 والسويد 🇸🇪#LesVerts #Teamdz #123vivalAlgérie🇩🇿 #LesFennecs pic.twitter.com/V4LJ3DnnFU

