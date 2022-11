Maroc: Festival international du film de Marrakech - "Fier de l'hommage qui m'a été rendu au Maroc" (Ranveer Singh)

Marrakech — L'acteur indien Ranveer Singh a souligné, samedi à Marrakech, que l'hommage qu'il a reçu à l'ouverture de la 19e édition du Festival international du film de Marrakech constitue une source de fierté et une motivation pour poursuivre sa carrière créative, dont la mission est de faire plaisir aux amateurs du 7éme art.

Invité du programme "In Conversation with ... ", dans le cadre de la 19e édition du Festival international du film de Marrakech, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, M. Singh a dit toute sa joie et sa fierté de prendre part à cet événement mondial aux côtés de grands noms du cinéma mondial.

L'acteur indien, qui a eu un rendez-vous direct avec le public dans le Palais des congrès et à la place Jemaa El Fna, a relevé que sa participation au Festival et sa visite au Royaume lui ont permis de se rendre compte de l'amour que les Marocains portent pour le cinéma indien, ce qui confirme, selon lui, "la magie du cinéma et sa formidable capacité de rapprocher les peuples et les cultures à travers le monde".

Singh, qui n'a pas caché sa grande joie de vivre ce "moment historique" de sa carrière, a souligné que cet hommage constitue une forte motivation pour poursuivre sa carrière, affirmant que sa mission, en tant qu'artiste et acteur, est de faire rayonner la joie de vivre et de faire plaisir aux amateurs du 7ème art à travers le monde.

"Je crois que chaque être humain a un côté sombre dans sa vie et mène un combat face aux fardeaux et aux souffrances qui croisent son chemin (...), et je sais que chaque être humain cherche une source de joie pour alléger ces fardeaux et soulager ces souffrances", a relevé la star bollywoodienne.

"Je contribue, en tant qu'artiste et acteur, à éclairer ces côtés sombres et à répandre une énergie positive auprès de mes spectateurs du monde entier à travers des films joyeux remplis des chansons et de danses qui célèbrent la vie".

Au cours d'une cérémonie, marquée par la présence des plus brillantes stars du cinéma national, arabe et international, ainsi que des personnalités du monde de l'art, de la culture et des médias, Ranveer Singh a reçu l'Etoile d'or qui lui a été remise par la conseillère du président de la Fondation, Mélita Toscane du Plantier, avant de partir à la rencontre des cinéphiles à la place Jemaa El Fna.

Comptant aujourd'hui parmi les plus grands acteurs indiens, Ranveer Singh est devenu l'une des icônes des plus populaires des jeunes du sous-continent, et une célébrité bien au-delà de ses frontières.

Outre Ranveer Singh, le programme "In Conversation with ... " accueillera la brillante actrice française Marina Foïs, la réalisatrice française Léos Carax, l'actrice et réalisatrice française Julie Delpy, la réalisatrice française Julia Ducournau, deuxième réalisatrice à recevoir la Palme d'Or de l'histoire du Festival de Cannes, et le réalisateur et poète américain Jim Jarmusch.

Seront également de la partie, le compositeur franco-libanais oscarisé Gabriel Yared, l'éminent acteur britannique Jeremy Irons, le réalisateur iranien deux fois oscarisé Asghar Farhadi et le réalisateur suédois Robin Östlund.