Algérie: Décès de l'ami de la Révolution algérienne Roberto Muniz dit "Mahmoud l'Argentin"

Alger — L'ami de la Révolution algérienne, membre de l'Armée de libération nationale (ALN), Roberto Muniz dit "Mahmoud l'Argentin" est décédé, a-t-on appris samedi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Le défunt a rejoint les rangs de la Guerre de libération nationale en 1959. Il a eu ses premiers contacts avec les émissaires du Front de libération nationale (FLN) à Buenos Aires en 1956 alors qu'il était secrétaire général du Parti ouvrier argentin. Il contribua à l'internationalisation de la cause algérienne et de la Révolution.

Imprégné de la Révolution algérienne, feu Roberto, dit "Mahmoud", rejoint les rangs de l'ALN pour s'occuper de l'aspect technique de la fabrication d'armes, avant de s'installer à Alger, au lendemain de l'indépendance.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde sympathie à la famille du défunt et à ses proches en Algérie et en République amie d'Argentine, ainsi qu'à tous ses camarades Moudjahidine et compagnons de la Révolution, priant le Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis, et de prêter à ses proches patience et réconfort.

Avec la disparition de ce "symbole", l'Algérie perd "un ami de la Révolution, un militant farouche et un grand Moudjahid", a affirmé le ministre.