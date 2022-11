Algérie: Ouverture à Alger de la conférence et exposition internationale sur les PME arabes

Alger — La conférence et exposition internationale sur les petites et moyennes entreprises arabes (SMEX Algeria) se sont ouverts samedi au Palais des expositions (Pins-maritimes) à Alger.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Kamel Rezig, le ministre des Finances, M. Brahim Djamel Kassali, le ministre de l'Industrie, M. Ahmed Zeghdar, ainsi que le conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires économiques, M. Yacine Ould Moussa.

Cette manifestation économique organisée conjointement par la Société algérienne des foires et exportations (Safex) et l'Union arabe de développement des exportations industrielles (Auied) se penchera, durant trois jours, sur plusieurs thématiques, dont les politiques et programmes des gouvernements arabes et africains pour le développement et le soutien aux PME, ainsi que le financement de ce type d'entreprises.

Les débats et panels prévus à cette occasion se focaliseront aussi sur les perspectives de coopération arabo-africaine dans le domaine des PME, la mise à niveau de ces entreprises, ainsi que les opportunités et les défis de la quatrième révolution industrielle (4.0) et la transformation digitale.

Il s'agira pour les investisseurs, chefs d'entreprises, experts et entrepreneurs participants de soulever d'autres axes tels que l'accès des PME aux outils de financement innovants et diversifiés et les expériences réussies dans la promotion des PME aussi bien à l'échelle du monde arabe qu'en Afrique.

Quelque 400 exposants, algériens, africains et arabes participent à l'exposition qui se tient concomitamment avec la conférence. Ils représentent divers secteurs dont notamment l'industrie mécanique, les télécoms, les services financiers, le tourisme, les TIC, la logistique et l'agroalimentaire.