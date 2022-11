Tunisie: Ligue 1 | Mise à jour de la 6e journée - Le CSS et le CA entrent en scène !

Après leur fiasco continental, les deux clubs disputent leur premier match en championnnat. Mais avec quel moral ?

Après leur cuisant échec continental en Coupe de la CAF, le CA et le CSS entament enfin leur saison locale.Et, bizarrement, dans ce championnat tunisien étrange, ils commencent tous les deux par le rattrapage de la 6e journée, alors qu'ils n'ont pas disputé le moindre match des 5 journées précédentes.CA et CSS ont un point commun : ils sortent d'un fiasco africain, étant incapables de passer au tour des groupes.C'est un échec qui a eu des effets considérables sur le quotidien des Clubistes-Tunisois et Sfaxiens, tellement les supporteurs ont mal digéré ces revers.

Les joueurs du CSS et du CA auront-ils le cœur et le moral pour se reprendre vite et bien démarrer leur championnat, qui commence tard ?

Ce sera très dur pour les deux équipes de tourner la page de la Coupe de la CAF aussi vite.

En deux jours, c'est difficile de se retaper le moral et de changer quoi que ce soit. Les deux entraîneurs du CA et du CSS vont juste essayer de chercher une réaction d'amour-propre et de dignité.

Du côté du CSS, ce sera un match piège devant l'ES Hammam-Sousse, qui vient de décrocher un point face à l'EST. Karim Dalhoum devrait apporter quelques changements, en donnant l'occasion, d'entrée, à Camara et Becha. Il sait bien qu'un autre faux pas lui sera fatal.

Dans le camp du CA, ce sera un sérieux déplacement à Réjiche contre un club qui a besoin de points et qui démarre assez mal sa saison. Une seule victoire à l'actif de l'ASR contre deux défaites et deux nuls. Pour les Clubistes, il y a un problème majeur au niveau du jeu et des joueurs. Hamda Tiouiri, qui va accompagner l'équipe dans les matches de rattrapage, n'aura pas une grande marge devant lui, surtout que les Garreb, Dhaouadi et autres n'ont rien montré de bon en Coupe de la CAF. Tout se jouera dans la tête, ça c'est sûr.

Lors du troisième match de cette journée de rattrapage, l'USBG reçoit l'USM dans un match équilibré et attractif. Les Monastiriens, eux, auréolés de leur exploit face à Berkane en Coupe de la CAF, compteront sur leur solidité défensive (l'empreinte de leur entraîneur Novovic) pour se rassurer, et sur le métier de ses joueurs offensifs, Chikhaoui, Amokrane et M'hirsi, pour piéger une USBG, leader du groupe 2, mais avec deux matches de plus. Gagner devant un concurrent direct fera beaucoup de bien au club sudiste.

Le programme

Groupe A

Sfax

14h30 : CSS-ESHSousse (Arb.: Oussama Ben Ishak)

Groupe B

Ben Guerdane

14h30 : USBG-USMonastir (Arb.: N. Letaïef)

Mahdia

14h30 : Asr-Cafricain (Arb.: W. Jridi)