Madagascar: Basketball / Jeux vidéo - Madagascar en deuxième essai pour l'E-sport

La fédération malgache de basketball (Fmbb) sur tous les fronts. Dans le but de participer à un évènement international de jeu électronique au mois de décembre prochain, la Fmbb lance un appel à l'adresse de tous les " gamers " de nationalité malgache à Madagascar ou à l'étranger.

La Fmbb renouvelle l'expérience et envisage de constituer une équipe nationale malgache composée de cinq à 6 joueurs, au plus tard jusqu'à 15 novembre pour l'e-sport. Quelques critères doivent être respectés selon l'appel lancé par la Fmbb : " Nous sommes à la recherche des joueurs malgaches locaux ou évoluant à l'étranger qui répondent aux critères suivants : détenir un passeport valide, avoir 16 ans ou plus, détenir un personnage " mycareer " avec une note globale minimum de 95, détenir un identifiant PSN valide et détenir un identifiant d'abonnement PS PLUS valide ".

Pour être accepté à figurer dans l'équipe nationale malgache, Mihary Radriana, membre de la Fmbb et parmi les responsables du projet, a apporté quelques précisions. Elle a expliqué que " la plateforme PS5 et l'outil de travail à utiliser. Le jeu se fera en ligne et la personne la plus recherchée sera celle qui réside à l'étranger car il est difficile pour un résident malgache de jouer à partir de Madagascar. Pour le moment, un joueur résidant en Europe a déjà répondu. Mais pour pouvoir participer à ce tournoi international, il faut au moins cinq à six joueurs. Si ce nombre n'a pas été atteint, la participation de Madagascar n'est pas possible ". L'inscri-ption est ouverte jusqu'au 15 novembre.

Rayonner Madagascar

Le sport électronique, ou e-sport en anglais (définition donnée par google), désigne des compétitions de jeux vidéo en réseau local (LAN party) ou via Internet sur consoles ou ordinateurs. Les joueurs professionnels (appelés pro gamers en anglais) évoluent en individuel ou appartiennent à une équipe. S'astreignant à un entraînement quotidien de plusieurs heures, ils participent aux compétitions organisées à travers le monde et vivent des gains remportés.

Les premiers tournois ont commencé en 1997 avec la création de la Cyberathlete Professional League. Dans l'e-sport, Il y a une notion de compétition et de professionnalisation. La démarche e-sport de la FMBB s'inscrit dans le cadre du développement de cette nouvelle discipline : Animer le territoire et faire rayonner Madagascar à travers des performances dans les compétitions internationales.