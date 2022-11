Madagascar: Partenariat - Société Générale Madagasikara et Orange Digital Center s'associent en faveur de la digitalisation des PME

La banque Société Générale Madagasikara et Orange Digital Center mettent en commun leur expertise pour la digitalisation des petites et moyennes entreprises.

Les deux entités ont signé, hier, une convention de partenariat, les engageant à apporter conjointement et de manière complémentaire des conseils, des mises en relation et des dispositifs de formation pour les PME ayant des projets de développement sur le marché malgache. Plus particulièrement en faveur des actions de digitalisation de ces PME. Une manière pour les deux partenaires de prendre conscience de l'importance des PME qui constituent une clé déterminante pour le développement de l'Afrique.

À Madagascar, les PME jouent un rôle important dans l'économie et elles représentent plus de 85% du tissu économique malgache et contribuent à plus de 35% au PIB. " Ce partenariat trouvera son impact sur le développement des PME malgaches en leur permettant d'exceller dans leurs activités. Ces PME ont du potentiel et ont juste besoin d'appuis pour se développer ", a déclaré Voahary Ravololomboahangy, responsable-maison de la PME.