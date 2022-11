Madagascar: Rallye Passion - Lutte très serrée entre Mika, Frederic et Faniry

Le podium n'a pas changé après la deuxième journée du Rallye Passion hier à Antsirabe. Les dernières ES d'aujourd'hui réservent encore une grosse surprise.

De belles bagarres sont en perspective pour la dernière journée du Rallye Passion comptant pour la sixième manche du championnat de Madagascar. Celui qui sortira champion de cette troisième édition est encore un suspens surtout après le chamboulement du classement des trois premiers après deux jours de compétitions dans la ligue Vakinankaratra. La journée d'hier a été bonne mais la première journée de jeudi a laissé certaines pistes très boueuses. Cela a permis à l'équipage de Faniry Rasoamaromaka et Mahenintsoa Randriambololona de grimper en tête du classement général.

Ils ont dominé les quatre Épreuves Spéciales parmi les six programmées. Frédéric sur sa Subaru Impreza occupe désormais la deuxième place en devançant l'équipage de Mika-Fabrice Rasata qui avait survolé les débats de la première journée. Ce tenant du titre a très mal commencé l'ES4 reliant Tsivatrinikamo et Hôpital Marocain. Sur leur Peugeot 206, ils ont été devancés par six pilotes et se trouvent à la 8e place. Ils ont pourtant complété le podium au volant de leur Peugeot 206 après les neuf ES. " Je suis très satisfait durant la matinée. Je ne m'attendais pas à ce résultat et je pensais qu'on serait trop en retard suite à un pépin mécanique.

C'était très difficile de guider la 206 avec un tel état de parcours, d'ailleurs on n'avait ni de direction assistée ni de frein à main lors de l'ES 5", a fait savoir Mika Rasoamaromaka. Laza Randriamifidimanana sur sa Polaris Pro XP a survolé les débats en réalisant un meilleur temps de 10min26sec lors de cette ES4. En effet, la victoire de Faniry Rasoamaromaka s'est tracée depuis le début de la journée. Il a remporté la section 2 de 24 km en cumulant un chrono de 34min 53sec. Leur équipage a été suivi de près par celui de Frederic-Mika avec un temps de 34min 59sec.

Pas de changement de classement pour eux, tandis que Mika Rasoamaromaka a regagné le podium après la section 3 totalisant 34km. Mathieu et Andry Tahina à bord d'une Subaru ont remporté la quatrième place du classement général après avoir réalisé un meilleur chrono lors de l'ES9. Les six dernières ES ce jour sont décisives pour les jumeaux Rasoamaromaka et leur principal adversaire en la personne de Frédéric.