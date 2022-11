Sahara Occidental: Des parlementaires autrichiens appellent au respect des arrêts de la Cour de justice de l'UE

Vienne — Des parlementaires autrichiens ont appelé la Commission européenne et le Conseil de l'Europe à respecter les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui jugent nul et non avenu tout accord économique ou commercial entre l'Union européenne (UE) et le Maroc incluant le Sahara occidental.

Rencontrant une délégation sahraouie, conduite par le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir, des représentants des commissions des affaires étrangères et des droits de l'homme au Parlement autrichien se sont étonnés de "la persistance du mépris, par la Commission européenne et le Conseil de l'Europe, des arrêts successifs de la Cour de justice de l'Union européenne qui jugent nul et non avenu tout accord économique ou commercial entre l'Union européenne et le Maroc incluant le Sahara occidental", selon l'agence de presse sahraouie SPS.

A cette occasion, Oubi Bouchraya Bachir a informé les parlementaires autrichiens des derniers développements de la question sahraouie, revenant tout particulièrement sur la situation engendrée par la violation par le Maroc, le 13 novembre 2020, de l'accord de cessez-le-feu après l'agression par les forces d'occupation de Sahraouis pacifiques dans la zone tampon d'El-Guerguerat.

Le responsable sahraoui a évoqué l'incapacité du Conseil de sécurité à trouver une solution suite à la violation de l'accord de cessez-le-feu.

Lors des entretiens, l'accent a été mis sur la nécessité pour les Parlements européens, dont le Parlement autrichien, de "jouer un rôle efficient et influent dans la défense des questions des droits de l'homme, des peuples, de la légalité et du droit international", selon la même source.