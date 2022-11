Algérie: La volonté politique sincère a incité les jeunes à s'impliquer dans la dynamique de construction

Tipasa — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a affirmé, samedi à Tipasa, que la volonté politique sincère des autorités supérieures du pays a incité les jeunes à s'impliquer davantage dans la dynamique de construction caractérisant le pays.

Procédant, en compagnie du wali Aboubakr Seddik Boucetta, à l'inauguration du premier siège du CSJ au niveau national, au Centre de loisirs scientifiques de Tipasa, M. Hidaoui a appelé à "exploiter l'opportunité de la disponibilité d'une volonté politique sincère chez les autorités supérieures du pays, en vue d'inciter les jeunes à s'impliquer en force dans la dynamique de construction caractérisant le pays".

Cette volonté politique permettra aux jeunes de contribuer de manière efficace et rigoureuse au processus de développement et de changement escompté, en vue de construire une nouvelle Algérie prometteuse et atteindre la stature d'un pays fort et développé, a ajouté le même responsable.

Evoquant le rôle du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Hidaoui a rappelé la responsabilité incombant à cette instance dans la mise à disposition, au profit des jeunes, d'espaces permettant l'émergence de leurs talents et aptitudes, de manière à rendre leur contribution positive et constructive, parallèlement à la proposition d'idées à soumettre aux autorités supérieures qui, à leur tour, les développeront sous forme de lois, mesures et autres projets incarnant les aspirations des jeunes.

Il s'est, également, félicité de l'organisation d'un Salon des start-up et du concours de la meilleure idée de projet à Tipasa, estimant que ce type d'événements vise la promotion des innovations des jeunes, au même titre que l'établissement de ponts de communication. "L'Algérie dispose de capacités, il suffit juste de les valoriser et de les exploiter", a encore soutenu le président du CSJ.

M. Hidaoui a aussi loué l' "accompagnement" assuré par le wali de Tipasa, à travers l'octroi de ce premier siège aux représentants du CSJ, le qualifiant de "modèle à suivre en matière d'instauration d'un environnement propice et attractif pour les jeunes".

L'inauguration du premier siège du CSJ ainsi que l'organisation de l'exposition "Tamayouz oua Ibdaà" (Excellence et créativité) au Centre de loisirs scientifiques et le "Concours de la meilleure idée de projet", initié en coordination avec la wilaya, s'inscrivent dans le cadre du programme du CSJ pour la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale.