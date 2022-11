Algérie: Nécessité de valoriser les résultats de la recherche scientifique et de transformer le savoir en projets

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a affirmé samedi à Alger la nécessité de valoriser les résultats de la recherche scientifique et d'orienter les étudiants vers l'innovation pour la transformation du savoir en produits commercialisables, contribuant ainsi à la relance de l'économie nationale.

Lors d'une rencontre l'ayant réuni avec les étudiants de l'Université des sciences et la technologie "Houari Boumediene" (USTHB) dans le cadre d'une visite d'inspection, M. Baddari a souligné "qu'il est temps de bénéficier des résultats de la recherche scientifique et de dépasser le stade de l'archivage des résultats de la recherche, à travers la contribution à la création de richesses et des postes d'emploi, notamment à la lumière des facilités offertes par les autorités aux étudiants dans le but de les encourager à transformer leurs projets innovateurs en produits commercialisables".

Le ministre a cité, dans ce sens, une série de mesures prises pour accompagner l'étudiant dans la création de sa propre start-up, comme la garantie des locaux devant abriter les projets et l'accès au registre du commerce, et ce après l'obtention de la médaille de la start-up décernée par le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

La nouvelle vision de l'université tend à en faire un établissement au service de son environnement socio-économique, à la faveur de sa contribution à la relance de l'économie nationale, basée sur l'économie du savoir, a-t-il soutenu, précisant qu'il s'agit de "la base de la feuille de route du secteur".

A cette occasion, le ministre a inspecté plusieurs structures scientifiques à l'USTHB, dont le laboratoire valorisation et recyclage de la matière pour le développement durable et le plateau technique d'analyses physico-chimiques.

Baddari a également visité le Salon de l'innovation organisé par les étudiants et a écouté leurs préoccupations liées essentiellement au soutien financier et à la garantie des moyens scientifiques, comme la fibre de carbone et les produits électroniques indispensables à la réalisation de leurs projets.