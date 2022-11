Algérie: Lamamra tient une séance de travail avec son homologue maltais

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a tenu, samedi à Paris, une séance de travail avec son homologue de la République de Malte, Ian Borg, durant laquelle ils ont examiné les relations entre les deux pays et les moyens de leur renforcement ainsi que nombre de dossiers régionaux et internationaux, indique un communiqué du ministère.

Au terme des travaux de la 5e édition du "Forum de Paris sur la paix" dans la capitale française, M. Lamamra a passé en revue avec M. Borg, "les relations bilatérales entre l'Algérie et Malte dans divers domaines et les moyens susceptibles de les renforcer et de les hisser au niveau des relations d'amitié historiques liant les deux pays", a précisé la même source.

Les deux parties ont également "abordé les principaux dossiers sécuritaires et politiques et la situation économique au plan régional et international", selon la même source.

Par ailleurs, les deux ministres ont convenu de "la nécessité d'intensifier la concertation et la coordination entre les diplomaties des deux pays, au niveau des organisations et les cadres de coopération liant l'Algérie et Malte à l'instar du Partenariat Euro-Méditéranén, du Groupe 5+5 et de l'ONU".