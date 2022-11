Cote d'Ivoire: Le retour de Charles Blé Goudé sera "sobre", selon ses proches

On en sait plus sur le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Définitivement acquitté en 2021 par la Cour pénale internationale (CPI), l'ex-leader des Jeunes Patriotes reviendra à Abidjan le 26 novembre après plus de 10 ans d'absence. Un retour " apaisé " et " utile pour la réconciliation nationale ", a promis le président de son comité d'accueil vendredi 11 novembre.

Avec notre correspondante à Abidjan, Marine Jeannin

C'est une organisation de la société civile qu'a choisie Charles Blé Goudé pour organiser son retour : la Fondation ivoirienne pour les droits de l'Homme et la vie politique (Fidhop). Son président, le Dr. Boga Sako, s'est adressé aux médias ce vendredi... Et il s'est voulu rassurant, car le retour de l'ex-leader des Jeunes Patriotes sera " sobre " et " sans triomphalisme ", dit-il :

" Le ministre Charles Blé Goudé estime qu'il y a eu trop de violences au moment où il partait de la Côte d'Ivoire. Il ne voudrait pas que son retour frise le réveil des pleurs, des souffrances. Bien au contraire. Après toutes ces années passées en prison, à La Haye, il voudrait que tous les Ivoiriens se retrouvent dans son retour. "

Le 26 novembre, il sera accueilli à l'aéroport par un comité restreint : 150 membres de sa famille biologique et de sa famille politique, en plus de quelques personnalités politiques. Il rejoindra ensuite la place CP1 à Yopougon pour un bain de foule avec " 2 000 ou 3 000 " de ses partisans. Ce ne sera pas un meeting, promet le Dr. Boga Sako, mais un " moment solennel " pour célébrer ces retrouvailles:

On sera très stricts, et les autorités sécuritaires avec. C'est pour cela que mon rôle est de sensibiliser les compatriotes. Si vous voulez vraiment le voir le 26, le jour de son arrivée, faites tout pour être à la place CP1.

Dr. Boga Sako, président de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'Homme et la vie politique (Fidhop) et président du comité d'accueil de Charles Blé Goudé, promet un retour "sobre" de la figure ivoirienne

On n'en sait pas plus pour l'instant sur son agenda politique, mais Charles Blé Goudé a déjà promis de faire le tour du pays pour " prôner la réconciliation nationale ".