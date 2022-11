Nigeria: LDC CAF Féminine - Bayelsa Queens décroche les médailles de bronze

Juliet Sunday a permis aux Bayelsa Queens de remporter la petite finale de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF) 2022.

A la veille de la finale du tournoi féminin entre le pays hôte, AS FAR et les championnes en titre, Mamelodi Sundowns Ladies, le match pour la troisième place s'est joué ce soir. L'équipe nigériane a battu 1-0 celle de la Tanzanie grâce à un but de Sunday à la 70e minute.

Demi-finalistes malheureux, les Nigérianes ont été récompensées de leurs efforts au Stade Moulay Hassan. Les Prosperty Girls ont ainsi décroché les médailles de bronze.

Result: Bayelsa Queens🇳🇬 1-0 🇹🇿 Simba Queens {Juliet Sunday 70'}

First time out, and The Prosperity Girls finish 🥉. 👏🏾 #CAFWCL pic.twitter.com/ZUS5pzRfFn

