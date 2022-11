Ile Maurice: St-François - Le chauffeur de la voiture percutée ne s'explique pas un tel accident

Le 8 novembre dernier, un accident s'est produit à St-François dans le Nord du pays. Des images vidéo et des photos de cet accident ont circulé sur les réseaux sociaux et donnent froid dans le dos. Elles montrent une voiture, qui fait plusieurs tonneaux, percutant, dans la foulée, une autre voiture, avant de terminer sa course contre un pylône électrique soutenant des caméras Safe City.

Après l'accident, le propriétaire de la voiture percutée a fait une déposition au poste de police de Grand-Gaube pour donner sa version des faits. Nous lui avons parlé aussi. Il se nomme Thopillan Sungen. Cet habitant de Grand-Gaube, âgé de 29 ans, explique qu'il était environ 9 heures quand l'accident s'est produit. Il roulait tranquillement à St-François. "Je roulais à 40km/ heure quand j'ai réalisé que je devais faire le plein d'essence. J'ai alors actionné le clignotant pour indiquer que j'allais tourner à la station essence. Avant que j'aie eu le temps de réagir, j'ai vu une voiture verte qui roulait à tombeau ouvert et qui venait vers ma voiture. La voiture verte a percuté la mienne de plein fouet. Le flanc de ma voiture a été complètement endommagé", souligne-t-il. L'autre voiture a fait plusieurs tonneaux avant de heurter le pylône soutenant des caméras CCTV.

Il précise avoir été pris de panique sur le moment. "Je ne savais plus quoi faire car vu l'impact, il me semblait que la vie du chauffeur de l'autre véhicule était compromise. J'ai cru qu'il était mort. Je suis sorti de ma voiture et je tremblais comme une feuille car j'étais non seulement en état de choc mais j'avais peur de ce que j'allais découvrir dans l'autre voiture. Dans ma tête, j'avais déjà visualisé une scène d'horreur. Fort heureusement, une fois arrivé devant la voiture accidentée, j'ai vu que le conducteur était une jeune femme et qu'elle était saine et sauve. J'ai été soulagé de voir qu'elle n'avait pas subi de blessures mais elle était en état de choc. Je n'ai pas voulu la bousculer. La police est arrivée rapidement sur les lieux, ainsi que l'ambulance."

Les deux conducteurs ont été soumis à un alcooltest, qui s'est avéré négatif. "Depuis, les images de l'accident me hantent. Mais je suis fort moralement. Si la conductrice était grièvement blessée ou morte, ma santé en aurait pris un coup. Je rends grâce à Dieu qu'elle en soit sortie indemne."

Il ajoute que la conductrice a été admise à la clinique en raison de son état de choc. Thopillan Sungen est cependant bien embêté car l'évaluation de sa voiture par un expert de l'assurance l'a catégorisée comme perte totale (total loss). "Je suis sans voiture et cela me gêne pour mon travail. J'attends un rapport de la compagnie d'assurance afin d'avoir une voiture de remplacement."

Il ajoute que depuis qu'il a obtenu sa licence, voilà huit ans, il n'a jamais assisté à un accident aussi violent. À hier, la conductrice n'avait pas donné sa version des faits car elle est toujours en clinique