Gabon: Le Centre hospitalier Paul Moukambi gratifié d'un important lot de matériel et d'équipements biomédicaux par Blaise Louembé

Elan de solidarité et de partage prônés par le Président de la République Ali Bongo oblige. L'Honorable Blaise Louembé, Député du Premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou vient de concrétiser cette politique du Chef de l'Etat en gratifiant le Centre Hospitalier Régional Paul Moukambi de Koula-Moutou d'un important lot matériel et d'équipements biomédicaux. Un ouf de soulagement pour les populations de la province de l'Ogooué-Lolo, en général et du corps soignant en particulier.

C'est la concrétisation de son slogan : "Rien pour moi, tout pour vous". Le Député Blaise Louembé vient de doter le Centre Hospitalier Régional Paul Moukambi de Koula-Moutou d'un important lot de matériel et d'équipements médicaux. Fervent défenseur de la politique du Chef de l'Etat relative à la solidarité et au partage, l'élu du peuple a répondu favorablement à la demande qui lui avait été faite. Ce don de 64 mètres cubes ou 36 tonnes de kits médicaux et autres outils permet de redonner un nouveau visage à cet établissement hospitalier.

Il s'agit notamment des :

- Blouses et pantalons de travail ;

Déambulateurs ;

Matériels chirurgicaux ;

Matériel de rééducation ;

sondes, stéthoscopes ;

meubles ;

Lits électriques avec matelas ;

Kits de pansements multiformes ;

Sondes et autres outils de travail du médecin et des infirmiers

La Direction générale et l'ensemble du personnel du Centre Hospitalier Régional Paul Moukambi, par la voix de son Directeur Général, Dr Romuald Iyedi, se réjouissent de la promptitude du Député à réagir à la demande qui avait été faite. Le premier responsable de cet centre hospitalier a d'ailleurs salué l'acte posé par l'élu du peuple, qui pour lui, est toujours à l'écoute des doléances soumises par des populations ou des personnes économiquement faibles. " Je voudrais pour ce faire, remercier l'honorable député Blaise Louembé pour son action plus que louable qui va contribuer à l'amélioration de la prise en charge des populations vivant dans la province de l'Ogooué-Lolo" fait-il savoir en toute reconnaissance.

Toujours en guise de reconnaissance, le Dr Romuald Iyedi, a au nom des populations et au personnel dont il est le responsable, a montré l'importance de ce don de matériel et témoigne de sa gratitude à l'égard du donateur. "Le matériel que nous recevons aujourd'hui, au delà des renforcements des capacités, sera d'un apport non négligeable pour atteindre des objectifs fixés par le ministère de tutelle. Je voudrais donc, au nom des populations que nous servons et au nom des agents du Centre Hospitalier Régional Paul Moukambi de Koula-Moutou, réitérer nos remerciements au Député Blaise Louembé et souhaiterais lui témoigner de toute notre gratitude" souligne t-il.

Au nom du Député Blaise Louembe, Elisabeth Niongo et Henriette Mandzela , respectivement, Secrétaire Provinciale du PDG et Déléguée UFPDG ont usé de leur savoir-faire pour donné une valeur sure à la cérémonie de remise de matériels et d'équipements médicaux au Centre Hospitalier Régional Paul Moukambi de Koula-Moutou. Elisabeth Niongo a rappelé a des fins utiles que "Dans son projet de société l'Avenir en confiance, socle du Gabon émergent, le président de la République, notre Distingué camarade président, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a fait du partage, son cheval de bataille".

Fervent et adepte de la politique du Chef de l'Etat, poursuivra t-elle, "l'Honorable député Blaise Louembé qui a pour slogan, rien pour moi, tout pour vous" vient concrétiser la promesse faite. Cet élan de solidarité a l'endroit des Koulois en particulier et des Logovéens en général, démontre que la politique de partage est la marque déposée du Parti démocratique gabonais".

Au nom de l'altruiste Blaise Louembé, Elisabeth Niongo et Henriette Mandzela ont demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage.