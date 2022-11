Sénégal: Musée des Civilisations Noires - Un Plan de développement de 9 milliards FCfa

À moins d'un mois de son quatrième anniversaire, le Musée des civilisations (Mcn) vient d'élaborer un Plan stratégique de développement pour les quatre prochaines années. Ce plan chiffré à plus de 9 milliards de FCfa et dont la mise en œuvre est prévue à partir de janvier 2023, a fait l'objet d'un atelier de validation, hier, à Dakar.

Joyau qui parle à l'Afrique et sa diaspora, le Musée des civilisations noires (Mcn), constituant l'une plus grandes attractions de la capitale sénégalaise, vient d'élaborer son Plan stratégique de développement pour les quatre prochaines années. Il s'agit, à travers ce document, de faire de cette infrastructure culturelle un musée de référence, " tout en tenant compte de l'évolution du monde marquée par des changements rapides ". Ce Plan stratégique de développement qui a fait l'objet d'un atelier, hier, à Dakar, en présence du Secrétaire général du Ministère de la Culture et du Patrimoine historique, Habib Léon Ndiaye, est évalué à hauteur de plus de 9 milliards de FCfa. Il intègre ainsi trois axes majeurs visant à faire du Mcn un musée original dans l'univers scientifique et culturel, à renforcer son système managérial et à développer le partenariat, l'attractivité et la visibilité.

Pour Aliou Sarr, conseiller en organisation au Bureau organisation et méthode, le Mcn souffre d'un certain nombre de faiblesses parmi lesquelles l'absence d'un cadre formel de conseil et d'orientation scientifique, l'insuffisance relative à la gestion des ressources humaines, défaut d'un système performant de contrôle. À cela s'ajoutent, a-t-il poursuivi, des menaces sur la méconnaissance ou le désintérêt du public, la dépendance à l'assistance technique chinoise, la faiblesse des relations entre le musée et les institutions académiques...

Avec ce Plan stratégique, l'objectif sera, entre autres, de promouvoir " les actions de levée de fonds tendant à l'autofinancement du Mcn ", l'amélioration " du dispositif de pilotage de la performance, la promotion d'une communication institutionnelle, le développement des partenariats techniques durables ". Le Plan inscrit, " les facteurs de renforcement du patrimoine culturel, d'animation, de la recherche, d'innovation, de marketing, de partenariat et de gouvernance au cœur de sa stratégie pour développer et positionner " le Musée des civilisations noires " à travers l'univers muséologique mondial ". L'élaboration de ce document a duré 9 mois et a fait l'objet de l'implication de plusieurs acteurs à travers les ministères.

Selon le Secrétaire général du Ministère de la Culture et du Patrimoine historique, sa mise en œuvre permettra de renforcer la gouvernance de l'établissement, son attractivité et ses ressources. Une manière, pour Habib Léon Ndiaye, de faciliter au Musée des civilisations noires ses missions de service public. Le Plan stratégique de développement du Mcn couvre la période 2023-2027.

Dons de deux œuvres de l'artiste Kalidou Sy au Musée des civilisations noires

La collection du Musée des civilisations noires (Mcn) vient de s'enrichir après la donation, hier, de deux œuvres du peintre, graphiste et professeur d'éducation artistique sénégalais, Kalidou Sy. Intitulées " l'Homme du Sud " et " Yunuss ", elles ont été remises au Secrétaire général du Ministère de la Culture et du Patrimoine historique, Habib Léon Ndiaye, par la veuve du défunt artiste, Eileen Julien Sy. Ce don intervient, après la fin d'une exposition rétrospective des toiles de ce même peintre, au sein du Musée, il y a quelques jours. Disparu subitement en 2005, Kalidou Sy qui a vécu à Indiana, aux Etats-Unis, tenait à ce que ses deux œuvres retournent dans son pays. Ces toiles symbolisaient les liens de l'artiste avec son continent. Pour le peintre, explique Eileen Julien Sy, " l'Homme du Sud " représentait tous les hommes et femmes du monde noir.

Le Directeur du Mcn, Hamady Bocoum, a salué la générosité de Eileen Julien Sy tout en promettant de faire en sorte que les deux œuvres de Kalidou Sy soient " visibles " et " lisibles " au sein de cet espace dédié au monde noir et à sa diaspora.

En visite au musée des civilisations noires, les anciennes présidentes Ellen Johnson Sirleaf et Ameenah Gurib-Fakim sous le charme de l'infrastructure

Le Musée des civilisations noires a accueilli, hier, en fin de matinée, la visite des anciennes présidentes de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf et Ameenah Gurib-Fakim de la République de Maurice. Elles se sont toutes félicitées du symbolisme de cette infrastructure culturelle majestueuse célébrant les valeurs du monde noir et de sa diaspora. " J'ai beaucoup entendu parler de ce musée et je tenais à venir le visiter. C'est une initiative qu'on doit absolument répéter, non seulement au Sénégal, mais à travers toute l'Afrique ", a indiqué Ameenah Gurib-Fakim. Selon elle, ceci est nécessaire dans le sens où la " génération actuelle doit comprendre le patrimoine, la culture et l'histoire de l'Afrique ". Une façon, poursuit cette universitaire, d'assurer la transmission entre les générations. " Bravo au Sénégal et bravo au leadership du Président Macky Sall ", a-t-elle lancé.