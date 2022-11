Gabon: Transport maritime - Esther Miracle, le nouveau bateau pour rallier Port-Gentil

Alors qu'une grosse rumeur circulant sur les réseaux sociaux fait état d'une probable augmentation des tarifs de transport maritime sur l'axe Libreville/Port-Gentil, Royal Cost Marine ( RCM) a récemment présenté au Port môle de Libreville sa solution à la portée de la classe moyenne, tout en lançant sa campagne Novembre bleu.

Le bateau a la possibilité de transporter aussi bien les marchandises que les passagers. Une initiative bien perçue par les représentants de l'administration publique présents à la cérémonie d'inauguration.

C'est en présence des administrations de l'Office des Ports et Rades du Gabon ( OPRAG), des Forces de l'ordre et de sécurité et de la Marine Marchande que le navire "Esther Miracle" a été présenté le 11 novembre dernier.

Afin de souhaiter un bon vent et une longue vie à cette solution maritime, le Révérend Pasteur Michel Francis Mbadinga a procédé à la bénédiction de ce transporteur d'envergure.

Cette cérémonie coïncidait avec le lancement de la campagne "novembre bleu" qui porte la lutte contre les cancers masculins au Gabon. Le personnel masculin du bateau s'est volontairement prêté au jeu du dépistage.

Se prononçant sur le navire, Blaise Armand Mbadinga le Directeur général de RCM a indiqué que "c'est un projet pour nous. Aujourd'hui le navire va transporter non seulement du fret, mais aussi des passagers de façon confortable et en sécurité entre Libreville et Port-Gentil."

Crée en 2020 à Port-Gentil durant la COVID-19 et les difficultés de déplacement liées aux mesures barrières, RCM est résolument engagée dans un processus d'amélioration et d'innovation constante dans les services sous le regard bien vigilant des autorités compétentes.