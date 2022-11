Nigeria: L'évêque de Minna - L'avenir du pays se joue dans les prochaines élections

Minna — " Même si les jeunes et les catégories sociales sans pouvoir ne pourront pas déterminer le choix des futurs dirigeants politiques, il est néanmoins important et réconfortant de voir naître des mouvements qui visent à jeter les bases d'un "nouveau" Nigeria ".

C'est ainsi que l'évêque du diocèse de Minna, Luka Sylvester Gopep, explique à l'Agence Fides ce qui bouge dans le pays à l'approche des prochaines élections générales, prévues le 25 février 2023. "Si nous regardons ce qui se passe dans d'autres pays, comme le Kenya et la Gambie, nous nous rendons compte que de nombreux jeunes Nigérians sont également impliqués dans un processus très rapide en Afrique".

Le 25 février, les Nigérians seront appelés aux urnes pour élire le prochain président du pays. Le même jour, les représentants du Sénat et de la Chambre seront élus. Les gouverneurs seront élus le 11 mars.

Pour l'évêque de Minna, les élections représentent une occasion précieuse de voir le Nigeria retrouver "la place qui lui revient parmi les nations", et une chance réelle d'essayer d'élire "des gens qui se soucient du bien commun et qui ne pilleront pas les ressources de tous pour se satisfaire eux-mêmes, leurs familles, leurs clients et leurs amis".

Les considérations offertes par l'évêque concernant le processus électoral en cours mettent en évidence des signes et des dynamiques qui nourrissent l'espoir. "En fait, note Mgr Gopep, c'est la première fois qu'autant de jeunes au Nigeria, autant de professionnels mais aussi des groupes habituellement considérés comme marginaux sont sortis pour faire des déclarations. Ils voulaient tous s'inscrire pour voter et obtenir leur PVC, la "carte d'électeur permanente".

Les jeunes et les personnes sans pouvoir ont utilisé les médias sociaux pour exprimer leur impatience face à la situation actuelle et appeler au changement : "Les Nigérians de tous horizons, groupes ethniques et religieux, affiliations politiques, culturelles et économiques adressent une demande sérieuse à l'élite politique : ils veulent que le Nigeria commence à changer pour devenir un pays qui réponde réellement aux attentes et aux désirs du peuple". Et si les jeunes et les personnes issues des couches marginales de la population se rendent aux urnes, l'évêque de Minna estime qu'il pourrait y avoir "un énorme tsunami politique". Notre histoire pourrait prendre un autre cours et le Nigeria deviendrait le lieu que nous serons tous fiers d'appeler "chez nous".

Le Nigeria, rappelle l'évêque Luka Sylvester, est revenu à un gouvernement démocratique en 1999 après une longue période de gouvernements militaires dirigés par des généraux qui ont pris le pouvoir par des coups d'État. Ces 23 années constituent la plus longue période de gouvernement démocratique civil de l'histoire du Nigeria. "Nous rendons grâce à Dieu pour cette réalisation. Et nous sommes également heureux d'avoir une nouvelle loi électorale (la loi électorale 2022) qui, si elle est utilisée correctement lors des élections générales de 2023, portera de grands fruits pour la démocratie au Nigeria."

Dans les propos de l'évêque de Minna, les attentes et les espoirs sont accompagnés d'une vision réaliste des problèmes, des facteurs de désintégration, de corruption, d'oppression et de conflit qui minent le présent et l'avenir du pays : "Tant d'obstacles ont continué à saboter la réalisation d'une démocratie authentique et durable. Le Nigeria se caractérise par un contexte multiethnique, multireligieux et multiculturel qui continue d'influencer son "écosystème" socio-politique. Ces différences, explique Mgr Gopep, ont été exploitées par des hommes politiques et des dirigeants de notre pays qui ont joué sur leurs affiliations religieuses et tribales pour remporter des élections ou plutôt manipuler les processus électoraux.

Le pays continue d'être le théâtre de nombreux incidents de violence et de troubles liés à l'appartenance des candidats à certaines tribus. Face à ce scénario, "les partis politiques devraient garantir une représentation équitable de tous les groupes au Nigeria. Le choix de deux musulmans comme candidats à la présidence a provoqué de nombreuses réactions au Nigeria. Cela affectera certainement le processus électoral et le résultat des élections si le gouvernement et les Nigérians ne mettent pas en œuvre des contre-mesures adéquates pour empêcher l'escalade des conflits".

Un autre des points critiques est le poids de l'argent et des ressources économiques utilisés comme facteurs d'influence dans le processus électoral.

"De nombreux candidats, note l'évêque de Minna, s'appuient sur des parrains et des sponsors pour pouvoir participer aux élections, et exploitent ensuite leur fonction en pillant les fonds publics pour rembourser leurs dettes, offrant des postes gouvernementaux importants à leurs "bienfaiteurs"."

Il existe d'autres zones d'ombre qui risquent de saboter et de contrarier le processus électoral, à commencer par les nombreux facteurs qui menacent la sécurité de la coexistence civile. Les groupes terroristes tels que Boko Haram et l'État islamique dans la province de l'Afrique de l'Ouest (ISWAP), souligne l'évêque, ont détruit la vie sociale et les structures communautaires dans les régions nord-est et ouest du pays. Les groupes armés eux-mêmes, ainsi que les bandits, les kidnappeurs et les bandes de bergers, ont rendu la vie difficile aux habitants de la région du centre-nord et de certaines parties du nord-ouest, ce qui rendra difficile la participation des habitants de ces régions aux élections. Certains des villages ne sont pas accessibles car ils sont sous le contrôle total des groupes armés".

La question de l'insécurité, ajoute l'évêque Luka Sylvester, peut être utilisée comme un outil dans les mains des politiciens, des individus et des groupes au pouvoir pour effrayer les électeurs. Les gouvernements doivent commencer tôt à investir dans la paix entre les communautés, notamment dans les zones de conflit, afin de ne pas compromettre les élections.

En outre, "il est du devoir du gouvernement fédéral et de l'Assemblée nationale de veiller de toute urgence à ce que les fonds nécessaires au processus électoral soient rapidement distribués" afin que la CENI, l'organisme électoral, dispose de suffisamment de temps et de ressources pour distribuer le matériel nécessaire à chaque bureau de vote. Cela permettra aux communautés des régions éloignées et difficiles à atteindre de participer aux élections. En outre, les autorités doivent mettre en place des règles pour garantir que les personnes qui commettent des délits contre le bon déroulement des élections soient poursuivies par la police.

Le laxisme dans l'application des lois électorales, rappelle l'évêque de Minna, a favorisé ces dernières années une augmentation alarmante des incidents de violence contre les électeurs, d'achat de voix dans les bureaux de vote, de vol d'urnes par des criminels et d'intimidation de la population, ainsi que de manipulation des résultats des élections en faveur de certains candidats. Ces événements peu glorieux ont dissuadé tant de personnes de s'intéresser à la politique et ont accru l'apathie générale". Dans ce contexte, ajoute l'évêque Luka Sylvester, le pouvoir judiciaire doit également être indépendant et s'efforcer de traiter les affaires de manière transparente et en totale conformité avec la Constitution du Nigeria et la loi électorale de 2022.

L'évêque rappelle également les responsabilités qui impliquent l'ensemble de l'électorat. Tous les citoyens nigérians ayant le droit de vote "ont le devoir envers Dieu, leur pays et leur propre famille de s'inscrire sur les listes électorales, de sortir en masse les jours d'élection et de se rendre dans les bureaux de vote". Le Nigeria "n'appartient pas aux oligarchies installées dans les couloirs du pouvoir depuis d'innombrables années. C'est pourquoi, conclut l'évêque, nous continuerons à invoquer l'aide spéciale de Dieu. Nous nous engagerons les uns envers les autres pour que notre contribution aide à réaliser le Nigeria de nos rêves", un pays où les générations futures pourront grandir et prospérer "pour le bien du continent africain et de toute l'humanité".