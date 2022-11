Sénégal: Aliou Cissé, coach des "Lions" - "Pourquoi pas gagner le trophée ?"

Le Sénégal n'attend pas se présenter au Qatar en victimes expiatoires. Au contraire ! Si l'Etat et la Fédération sénégalaise de football fixent comme objectif les quarts de finale, le sélectionneur national, lui vise le graal. Aliou Cissé l'a clairement indiqué lors de son face à face avec la presse hier, vendredi 11 novembre.

Hommage au journaliste Salif Diallo : "J'aimerais rendre un hommage à Salif Diallo. Nous prions pour le repos de son âme. Il avait d'excellentes relations avec tous les sélectionneurs sénégalais. Je souhaite qu'on observe une minute de silence pour lui... "

CONTEXTE DIFFICILE : "Le contexte est difficile actuellement. Nous avons l'ambition de préserver l'équilibre dans la progression de notre équipe. Mon staff et moi avions pris quelques résolutions visant à améliorer la constance et la performance. Les 26 joueurs correspondent à cette réalité : Adapter dans le contexte. Nous avons acquis de l'expérience lors de l'édition 2018 et lors des dernières CAN".

L'équation Sadio Mané : "On est en train de le suivre. La bonne nouvelle. Il n'y a pas d'opération. On s'est donnés rendez-vous la semaine prochaine. J'ai préféré le garder dans le groupe. On a connu ce genre de situation lors de la dernière CAN. Il est important de le maintenir dans le groupe. On se donnera les moyens de récupérer Sadio. De toute façon, on a le temps de changer un autre joueur d'ici notre premier match".

"Perdre Sadio (Mané) n'est pas une mince affaire. On est en train de voir comment s'y prendre. On se donnera les moyens de le récupérer. Pour l'instant, on le garde dans la liste des 26 joueurs".

"Une coupe du monde est très importante malgré les difficultés que nous vivons. Cette Coupe du monde, nous y allons avec beaucoup d'ambitions et d'humilité. On y va en prenant match par match. Pourquoi pas gagner le trophée ? C'est une fierté de jouer et gagner la Coupe du monde. J'ai toujours rêvé de disputer une Coupe du monde. C'est un travail d'ensemble. Je remercie tous les gens qui ont contribué à ça".

Hollande : "Les Pays-Bas sont une grande nation de football. On les connait depuis et on se prépare. On va mettre en place des stratégies. On fera tout pour tirer notre épingle du jeu. On va prendre match par match. En 8èmes de finale, on est capable de créer la surprise. On n'a pas voulu mettre un match amical en direction du 1er match contre les Pays-Bas".

Saliou Ciss : "C'est difficile de sélectionner un joueur qui n'a pas de club. C'est aussi donner un signal fort pour les autres joueurs. Il faut avoir un club pour prétendre à une convocation. Je ne peux pas retenir mes joueurs. Il y a des novices et des expérimentés. Je suis avec certains depuis 2012. On note une progression depuis des années. L'équipe nationale ce sont des entrées et sorties. Je ne peux rien contre une blessure ou la situation de Ciss. Mais on essaie de garder une certaine constance".

Contrat : "La parole donnée est plus importante que le papier. Je fais confiance aux gens qui m'ont fait signer ce contrat. J'ai un travail à finir et c'est jusqu'en 2024. Il n'y a d'obstacle dans ce contrat. Un entraineur, ce sont des objectifs. C'est mon quotidien. Ça ne me pose pas de problème. Je suis ambitieux et je veux que l'équipe soit aussi ambitieuse".

Groupe A : "Toutes les équipes se sont battues pour se qualifier. Nous avons toujours respecté nos adversaires. Nous irons là-bas sans complexe. C'est vrai que les 3 équipes (Pays-Bas, Qatar et Equateur, Ndlr) sont difficiles à manœuvrer".

Préparation : "L'équipe va quitter Paris le 13 novembre. Les autres joueurs vont nous rejoindre. Ce sont les joueurs qui jouent dimanche, notamment Bamba Diagne, Boulaye Dia, Pape Abou Cissé etc.".