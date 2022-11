Togo: 215 patients retrouvent le sourire grâce à l'ONG AIMES-AFRIQUE et ses partenaires

Dans sa mission sacerdotale qui est celle d'apporter du soulagement aux populations rurales togolaises et africaines souffrant de différents maux, l'ONG AIMES AFRIQUE a encore fait parler d'elle du 31 octobre au 11 novembre dernier dans la préfecture d'Agou.

Ayant posé ses valises dans cette localité située à 110 km au Nord-Ouest de Lomé, cette organisation appuyée par ses partenaires, a opéré gratuitement plus de 215 patients ayant des pathologies chirurgicales.

S'il s'agit-là d'une fin de plusieurs années de souffrance pour ces patients opérés, le Président fondateur de l'ONG AIMES AFRIQUE, Dr Serge Michel KODOM, se prononçant sur cette mission médico-chirurgicale et sociale à l'endroit des paysans de la préfecture d'Agou, a indiqué qu'elle " s'est terminée sur une note de satisfaction ".

Une assertion qui confirme bien le sentiment qui anime celui-ci au terme de cette énième mission réussie.

Et, a-t-il poursuit, apportant ainsi des détails sur le déroulement de la mission, " le premier jour, nous avions opéré 53 patients, 64 le deuxième, 70 le troisième et 28 le quatrième et dernier. Ainsi, au total 215 patients ont été opérés avec succès en quatre jours ". Entre autres patients opérés, on y retrouve ceux souffrant des pathologies chirurgicales telles hernie (72.56%), kyste (3.26%), l'hydrocèle (4.65%), le lipome (8.37%), l'ectopie testiculaire (0.47%), l'orchite (0.47%), le goitre (2.79%), le fibrome ou encore myome.

Et il n'y a pas eu que des opérations chirurgicales au cours de cette mission à Agou. En effet, organisée en quatre phases dont le recensement des patients, le bilan préopératoire, l'opératoire et le suivi post opératoire qui serait actuellement en cours, AIMES AFRIQUE et ses partenaires ont saisi de l'occasion à eux offertes pour renforcer parallèlement la capacité des responsables des formations sanitaires d'Agou sur la prise en charge des plaies opératoires. De même, des praticiens de la médecine traditionnelle ont été aussi formés sur le référencement des malades vers les hôpitaux.

Cette mission, vient s'aligner à la suite de celle de Blitta en Septembre dernier, dans les archives de AIMES AFRIQUE.