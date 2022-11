Cote d'Ivoire: Développement socio-économique - Le Premier ministre ivoirien présente les acquis avec le secteur privé

Le Premier Ministre, Patrick Achi a, à l’occasion de la rencontre avec le secteur privé dans le cadre du séminaire gouvernemental, ce 13 novembre 2022, à Yamoussoukro, présenté plusieurs avancées majeures rendues possibles grâce à la qualité de la discussion stratégique initiée entre le Gouvernement et le Secteur publique.

Selon les services de la Primature qui rapporte les échos de cette rencontre, indiquent que le Chef du gouvernement a indiqué que la concertation État–Secteur privé a permis de diviser par 2 le délai moyen de paiement des mandats pris en charge par les comptables publics. En rendant opérationnel l’applicatif E-fournisseur qui permet aux fournisseurs de l’État de suivre leurs mandats en ligne, de l’engagement jusqu’au paiement. « C’est un gain de temps et de productivité pour les fournisseurs de l’administration publique, ainsi qu’une méthode utile pour limiter les mauvaises pratiques et promouvoir la bonne gouvernance financière », s’est félicité Patrick Achi.

S’agissant du Programme économique pour l’innovation et la transformation des entreprises, Pepite-Côte d’Ivoire 2030 dont il a procédé au lancement le 5 octobre 2022, le Premier Ministre a révélé que le gouvernement s’est inspiré de l’expérience réussie dans plusieurs pays d’aspiration, pour mettre en place un soutien ciblé aux entreprises à fort potentiel, afin de renforcer leur productivité et leur compétitivité, et de faire d’elles un puissant levier pour l’accélération de la transformation économique de la Côte d’Ivoire. Pepite-Côte d’Ivoire 2030 est un Programme d’excellence basé sur un processus de sélection compétitif, transparent et traçable qui permettra aux meilleurs de devenir bien meilleurs et aux grands de devenir des géants. L’objectif principal de ce programme est de renforcer les écosystèmes d’affaires de 15 pôles stratégiques, en sélectionnant des startups, des Très petites entreprises (Tpe) et des Petites et moyennes entreprises (Pme) ivoiriennes à fort potentiel, en vue de leur offrir un accompagnement technique et financier pour accélérer leur croissance.

Le dynamisme de la concertation État–Secteur privé a permis d’aboutir à l’ambitieuse réforme du Guichet Unique de Développement des Pme, le Gude, dont la phase de conceptualisation vient de s’achever. Il sera officiellement lancé avant la fin de cette année 2022.

Pour 2023, année charnière qui sera très exigeante sur le plan macroéconomique mondial, le gouvernement et le Secteur privé devront faire plus, plus fort, plus vite, pour tenir et aller encore plus loin ensemble. Et pour cela, a-t-il recommandé, il faudra poursuivre l’amélioration de l’environnement des affaires pour le rendre toujours plus attractif et fertile, de l’encadrement et de l’appui aux opérateurs privés ; de la productivité et de la compétitivité des secteurs agricoles et industriels ; du système financier, de la finance inclusive et des infrastructures de soutien à l’investissement privé.