Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Novembre 2022

Côte d’Ivoire : Cpi - Ses enquêtes se poursuivent …

La Cour pénale internationale (Cpi) réagit à la suite d'une interpellation de l'Ong ivoirienne Oidh sur les crimes perpétrés lors de la grave crise postélectorale de 2010-2011.En réponse à une lettre ouverte du président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'Homme (Oidh), M. Eric-Aimé Semien à la juridiction pénale internationale, le procureur de la CPI, Karim A. A. Khan KC a déclaré a rappelé son engagement et la démarche concernant l'enquête. « Je voudrais vous renvoyer à mes différentes déclarations publiques et plus particulièrement au dernier rapport annuel sur les activités de la Cour du 12 août 2021 portant référence ICC-ASP/20/7 », a écrit le procureur de la Cpi. (Source : Apanews)

Guinée : Procès 28 septembre 2009- Le feuilleton continue

En Guinée, le procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009 va se poursuivre ce lundi 14 novembre 2022 avec la comparution d’un nouvel accusé. A date, sur les onze inculpés dont l’ancien chef de l’Etat Moussa Dadis Camara, quatre ont comparu. Il s’agit du colonel Moussa Thiegboro Camara, Marcel Guilavogui, le commandant Toumba Diakité et Cécé Raphael Haba. Tous ont se sont inscrits dans la négation systématique des lourdes charges qui leur sont reprochées dans ces exactions qualifiées de crimes contre l’humanité, selon la Cour Pénale Internationale.(Source :africaguinee.com)

Sénégal : Apr- Macky Sall sonne la redynamisation

Le président de la république, Macky Sall, par ailleurs patron de l’Alliance pour la république (Apr), a procédé le samedi 12 Novembre 2022, au lancement de la vente de plus d’un million de cartes. L’objectif visé est de déployer sur toute l’étendue du territoire national en vue d’une restructuration et de la remobilisation du parti présidentiel. Il a invité les militants à se mobiliser massivement pour vendre le maximum de cartes. (Source : senegaalnet.com)

Benin : Législatives 2023 - Le Nfn joue ses dernières cartes et espère

Recalé par la Commission électorale nationale autonome (Céna), à l’issue de l’étude au fond des dossiers de candidatures, le parti Nouvelle Force Nationale (Nfn) jette ses dernières forces dans la bataille. Apollinaire Avognon et ses camarades comptent user toutes les possibilités de la loi pour tenter de faire passer leur déclaration de candidature aux prochaines législatives. Après avoir reçu la notification du rejet de son dossier, motivé par des « observations d’homonymie dans deux circonscriptions », le parti a mené deux démarches.(Source :acotonou.com)

Togo : Education-1244 filles de la 5è en Seconde sont tombées enceintes

Les statistiques relatives à l’abandon scolaire par les filles et le mariage précoce au Togo font peur. Selon une enquête réalisée entre septembre 2020 et mars 2021, un total de 1244 cas de grossesses précoces et non désirées a été enregistré. Ces grossesses surviennent en majorité chez les filles de 15 à 17 ans, de la 5ème en Seconde. En 2020, on note plus 17.000 abandons scolaires.Face à l’ampleur de ces 2 phénomènes, un plaidoyer pour la promotion de l’accès des filles à une éducation de qualité et la fin des mariages d’enfants a été lancé jeudi à Lomé. (source : alome.com)

Burkina faso: Accusé de violations de droits humains- Ouaga dément les allégations

Selon le gouvernement, le Haut -Commissariat au droit de l’homme (Hcdh) lui a adressé une correspondance le vendredi 11 novembre sur des cas de violations commises dans plusieurs localités de la province du Soum, notamment dans les localités de Holdé,Yayé, Mena,Dabere-Pogowel). Rapporte le site aouga.com Le bureau du Hcdh met en indexe l’armée burkinabè notamment du 14e Ria basé à Djibo qui aurait tiré des obus sur ces villages.Selon la correspondance en question, citée par le gouvernement « Le 09 novembre 2022, vers 14 heures, le 14e Régiment Interarmes de Djibo aurait tiré des obus sur les villages de Holdé, Haté, Mané et Dabere-Pogowel situés à environ 10km du camp du Régiment et de la ville de Djibo (province du Soum, Région du Sahel).

Gabon : Conseil de sécurité- Quel bilan pour Libreville ?

En octobre dernier, le Gabon a assuré la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comparé à la même période en 2021, le pays a fait mieux que le Kenya.La fin de la crise sanitaire mondiale due à la pandémie de Covid-19 y est pour beaucoup. Comparé à celui du Kenya une année plus tôt, le passage du Gabon à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies a été plutôt appréciable. En un mois, 33 réunions formelles ont été organisées, contre 23 à la même période en 2021 ; 15 consultations ont eu lieu, contre 9 l’année d’avant ; et 9 communiqués de presse ont été rédigés, contre 7 sous la présidence kényane. Toutefois, au terme de sa présidence, le pays d’Uhuru Kenyatta (président à l’époque) avait revendiqué l’obtention de 7 décisions, contre 5 pour le Gabon, en 2022.(source : alibreville.com)

Cameroun : Femmes- Issie Princesse remporte le concours Miss Cameroun 2023

Le concours Miss Cameroun 2023, s'est tenu hier samedi 12 novembre 2022, dans la capitale camerounaise sous le patronage de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Au terme d'une compétition âprement disputé, c'est Issie Princesse, la Miss Littoral qui va finalement remporter la couronne. Elle aura comme première dauphine, Mouketey Monalisa élue Miss Sud-ouest, et deuxième Dauphine Ngueleu Raissa. (Source : Cameroun 24)

Rdc : Lutte contre le diabète- Une des actions phares réalisées par Lions Clubs international

La lutte contre le diabète, le cancer infantile, la cécité au niveau mondial, constitue l’une des actions phares réalisées en Rdc par « Lions Clubs international », a déclaré le gouverneur de ce mouvement, Serge Ndayitabi, lors de la tenue du vendredi au samedi, de la deuxième convention de cette association dans la commune de la Gombe à Kinshasa.( Source : Acp)

Centrafrique : Pyromanie- De plus en plus d’incendies au village Djabarona

C’est un phénomène digne de l’apocalypse que vivent les habitants du village Djabarona situé à 45 kilomètres de Bangui sur la route de Boali. Une série d’incendies a réduit presque en cendres, ce paisible village de commerçants. Des incendies à répétition dont les origines sont inconnues, détruisent maisons et biens et ont déjà occasionné la mort de trois personnes.En moins d’un mois, quatre incendies se sont déclarés dans la localité de Djabarona. (Source : abangui.com)