Tunisie: Première édition des Inno'Preneurs Days - L'événement qui soutient l'énergie entrepreneuriale

La première édition de ce rendez-vous qui célèbre l'innovation et l'entrepreneuriat a permis aux jeunes entrepreneurs participants de découvrir, grâce à son programme riche alliant ateliers, panels et master class, les nouveaux outils et opportunités de financement, mais aussi d'apprendre les ficelles de l'entrepreneuriat et de la création de l'entreprise. L'événement vise, en effet, à contribuer au renforcement de l'écosystème entrepreneurial et à dynamiser les entreprises innovantes en Tunisie.

C'est avec un grand succès que s'est tenue la première édition des journées de l'innovation et de l'entrepreneuriat Inno'Preneurs Days. Organisé par RedStart, l'événement était ponctué de workshops et de panels qui, s'étalant sur deux jours (10 et 11 novembre), ont offert aux participants, notamment des startuppeurs, étudiants, jeunes entrepreneurs et représentants de divers départements administratifs, un cadre d'échanges et de débats autour des thèmes diversifiés axés sur l'innovation et la finance alternative.

WIDU, c'est 4,1 millions d'euros d'investissement privé

Présentant la plateforme WIDU. Africa, un projet financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et mis en œuvre par la GIZ, Georg Koeppinghoff, coordinateur de WIDU pour la Tunisie, a indiqué que cet évènement a été placé sous le thème de "L'endurance" pour insister sur l'importance de l'innovation qui permet aux jeunes entrepreneurs d'être compétitifs et de monter des projets innovants qui les différencient de leurs concurrents.

Il a ajouté, dans une déclaration accordée à La Presse, en marge de cet événement qui se tient pour la première fois en Tunisie, que ce projet, à travers sa plateforme en ligne WIDU.africa, offre une solution efficace et rapide pour faire face aux défis de financement rencontrés par les micro et petites entreprises, et ce, en valorisant le potentiel financier et technique de la diaspora au service de la promotion de l'entrepreneuriat et de la création d'emplois. "L'idée du projet WIDU a été initié en 2019 en partant du constat que plusieurs centaines de millions d'euros sont transférés chaque année de l'Europe vers l'Afrique, et que de nombreuses micro et petites entreprises sur le continent peinent à accéder à un financement et un soutien adaptés à leurs besoins", a-t-il précisé.

Lancé initialement en 2019 au Cameroun et au Ghana, WIDU s'est, ensuite, étendu à 4 autres pays, à savoir le Togo, le Kenya, l'Ethiopie, et en 2022 la Tunisie en tant que tout premier pays maghrébin. Koeppinghoff a indiqué, dans ce contexte, qu'à travers cette approche, un(e) entrepreneur(e) peut bénéficier du soutien financier de ses proches à l'étranger et doubler cet apport commun qui peut aller jusqu'à 2.750 euros pour développer son entreprise et créer de la valeur dans son pays.

Outre cet appui sous forme de subventions, les entrepreneurs WIDU bénéficient également d'un accompagnement technique grâce à des séances de coaching personnalisé fournies par le partenaire du projet en Tunisie Redstart. Jusqu'à présent, le projet WIDU a permis d'accompagner plus de 3.500 entrepreneurs, mobiliser environ 4,1 millions d'euros d'investissement privé et créer plus de 5.500 emplois, dont 53% au profit des femmes.

La diaspora, un potentiel important pour améliorer les conditions d'accès au financement

Koeppinghoff a, par ailleurs, ajouté que l'accès au financement représente, en Tunisie, un des premiers défis rencontrés par les entrepreneurs lors de la création et même lors du développement de l'entreprise. "Malgré les nombreuses initiatives initiées par le gouvernement tunisien, ainsi que par les organismes et structures d'accompagnement aux entrepreneurs existants, le contexte économique et la crise mondiale actuelle engendrent des difficultés réelles pour les entreprises, en termes d'allocation de fonds nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur pérennité.

En ce sens, la coopération avec la diaspora offre un potentiel important pour améliorer ces conditions que le projet WIDU s'est donné pour mission d'exploiter", a-t-il expliqué. Et d'ajouter qu'à travers l'implication de la diaspora en tant que contributeur au financement des micro-petites et moyennes entreprises (Mpme) par le biais du transfert de capitaux, le projet WIDU favorise un échange bilatéral entre entrepreneurs et donateurs afin d'impacter positivement le développement économique régional et national, et solutionner les défis rencontrés par les entrepreneurs. Selon le coordinateur du projet, le processus est amplifié par l'accompagnement technique.

S'appuyer sur l'expertise

Il a, par ailleurs, fait savoir que l'événement était l'occasion de débattre des différents modes de financement alternatifs existants en Tunisie. "C'était l'occasion pour moi de mettre en lumière les enjeux liés aux transferts de fonds de la diaspora en Tunisie, ainsi que son rôle intrinsèquement lié en faveur du développement économique du pays", a-t-il ajouté.

Toujours dans le cadre des journées de l'entrepreneuriat et de l'innovation, le projet WIDU a organisé une master class sur le thème "Marketing digital : pour mon entreprise, distinguer le vrai du faux et aller à la conquête du marché" qui s'adresse aux entrepreneurs et dont l'objectif est de contribuer au renforcement capacitaire des participants. "RedStart Tunisie est un partenaire technique essentiel au bon déroulement de nos activités sur terrain auprès des bénéficiaires du projet WIDU.

A travers son réseau d'experts présents sur tout le territoire tunisien, l'accélérateur RedStart Tunisie nous garantit un suivi précis et évalué de chaque projet d'entreprise participant à WIDU.africa. Il était donc évident pour nous aujourd'hui, de les accompagner lors de cet événement-clé de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie et, plus particulièrement, en faveur de la promotion de l'innovation et de l'endurance des entrepreneurs tunisiens", a-t-il précisé.

Entreprendre, c'est participer à créer de l'emploi

De son côté, Sophie Vigneron, responsable des partenariats et de l'écosystème chez Redstart France, un incubateur qui s'associe aux entrepreneurs dans les premières phases de leurs projets, a souligné qu'à travers l'organisation des Inno'Preneurs Days, RedStart a voulu contribuer à l'innovation et à l'entrepreneuriat en Tunisie en se fixant plusieurs objectifs.

Le premier objectif est de mettre en lumière des points concrets relatifs à l'entrepreneuriat et de donner des outils pour accompagner et aider tous ceux qui souhaitent lancer une startup. Le second objectif consiste à créer des connexions entre les gens en organisant des rencontres et des discussions et en favorisant les partages de points de vue... Car entreprendre, c'est participer à créer de l'emploi et à améliorer le monde !, estime-t-elle.