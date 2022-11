Afrique: Le monde attend de la CdP27 qu'elle se concentre sur les solutions - Et elle le fera

interview

Elena Panova est la Coordinatrice Résidente des Nations Unies en Egypte, chargée de coordonner les activités de développement du système des Nations Unies dans le pays.

Elle s'est fortement impliquée dans la coordination et la mobilisation du système des Nations Unies au niveau mondial, régional et national pour soutenir la préparation des activités de la CdP27. Dans cet entretien avec Kingsley Ighobor d'Afrique Renouveau, elle évoque l'extraordinaire planification de l'organisation de la CdP27, les effets du changement climatique en Égypte et ses espoirs pour la CdP27. Voici des extraits :

La CdP27 se déroule actuellement, et c'est énorme pour l'Afrique. Comment vivez-vous l'événement jusqu'à présent ?

C'est en effet une énorme tâche. Au final, je pense que les statistiques montreront que c'est la CdP la plus fréquentée à ce jour. Plus important encore, c'est une CdP très dynamique. Vous pouvez voir qu'il y a plus de 140 pavillons. Il y a des événements parallèles partout, et il y a beaucoup de mobilisation. De plus, pour la première fois, des enfants se joignent à la CdP ; pour la première fois, nous avons un pavillon pour les jeunes et les enfants.

Si je devais la décrire en un mot, je dirais que cette CdP est " bouillonnante ". La CdP27 a déjà franchi la première étape importante, qui est très importante pour l'Afrique et les autres pays en développement : inscrire la question des pertes et dommages à l'ordre du jour. Jusqu'à présent, aucune des CdP précédentes n'avait réussi à le faire. À l'heure où nous parlons, les négociateurs ont de sérieuses discussions sur les décisions relatives à ce point de l'ordre du jour. L'objectif est de parvenir à un accord sur un processus ferme, assorti d'un calendrier et d'étapes précises. Il s'agira d'une percée pour les pays en développement.

En tant que Coordinatrice résidente des Nations Unies pour l'Égypte, pays hôte de la COP27, comment les Nations Unies ont-elles contribué à l'organisation de cette conférence ?

Nous avons fait beaucoup. Je suis extrêmement satisfait de la manière dont le système des Nations Unies s'est organisé et mobilisé. Pour la première fois depuis la réforme des Nations Unies, nous avons créé, au niveau mondial, un groupe de travail sur la CdP27, coprésidé par le sous-secrétaire général Selwin Hart, chef de l'équipe du SG des Nations Unies chargée de l'action climatique, et par moi-même, en tant que coordinatrice résidente en Égypte.

Nous avons rassemblé les niveaux mondial et national. Nous avons mobilisé le système des Nations Unies pour soutenir les initiatives de la présidence de la CdP. Treize initiatives seront lancées par la Présidence, et la plupart d'entre elles ont été formulées et développées avec le soutien du système des Nations Unies, au niveau mondial et national.

Je voudrais vraiment parler du rapport de synthèse que nous avons élaboré au niveau régional, qui présente les bonnes pratiques en matière d'action climatique en Afrique. Il s'agit d'un rapport de synthèse sur l'atténuation, l'adaptation et le financement du climat, axé sur des secteurs clés tels que le transport, la dégradation des sols, l'agriculture, le tourisme, l'eau et quelques autres. Dans le rapport, nous présentons des solutions qui fonctionnent sur le terrain, et qui sont le résultat de la collaboration de l'ONU avec ses partenaires - gouvernement, secteur privé et communautés locales.

Avant de parler des solutions, permettez-moi de vous poser une question : quel est l'état de la crise climatique en Égypte ?

L'Égypte est l'un des pays les plus touchés par le changement climatique. Si vous regardez le rapport du GIEC en 2007 puis en 2021, le delta du Nil est identifié comme l'un des trois endroits les plus chauds de la planète, avec une augmentation rapide du niveau de la mer. En outre, une grande partie du pays se trouve dans le désert du Sahara, et la pénurie d'eau est un problème majeur.

Environ 95 % de la population égyptienne dépend du Nil, qui a été affecté par le changement climatique. Et les pratiques de gestion de l'eau ne sont pas ce qu'elles devraient être. La gestion des déchets est un problème majeur dans de nombreuses régions du continent, y compris en Égypte. Je suis heureux que la présidence de la Conférence des Parties ait, pour la première fois, inscrit la gestion des déchets à l'ordre du jour de la Conférence. L'objectif est que l'Afrique recycle 50 % de ses déchets d'ici à 2050.

Quelles sont les solutions durables qui sont mises en œuvre ?

Je pense que lorsque nous parlons de changement climatique, le point essentiel est la transition énergétique vers les énergies renouvelables. C'est le secteur qui devrait apporter le plus à la lutte contre le changement climatique. L'Égypte a un programme très ambitieux en matière d'énergies renouvelables. Le pays possède la plus grande centrale solaire du continent. L'objectif de ses contributions déterminées au niveau national (CDN) est que 42 % de son bouquet énergétique provienne de sources renouvelables d'ici à 2030.

L'autre élément stratégique est que l'Égypte a constitué une réserve de projets dans le cadre de sa stratégie nationale sur le changement climatique, qui repose sur trois piliers : l'énergie, l'eau et l'alimentation. Ces projets ont été élaborés par les ministères compétents afin d'aider le pays à atteindre ses engagements nationaux et ont été présentés au secteur privé, aux banques multilatérales de développement, aux partenaires bilatéraux, aux organisations philanthropiques et au système des Nations unies. Ici, à la CdP27, nous nous attendons à ce que de gros contrats soient signés avec certains de ces investisseurs et partenaires.

Quel soutien technique ou matériel l'ONU apporte-t-elle à l'Égypte dans sa transition vers les énergies renouvelables ?

Nous sommes un système de développement. Nous disposons d'un cadre de coopération qui nous permet de travailler en partenariat avec le gouvernement. Dans ce cadre, nous avons un pilier sur la gestion des ressources naturelles et le changement climatique. Nous soutenons la gestion des ressources naturelles ainsi que l'adaptation au changement climatique et son atténuation.

La plupart des 26 agences des Nations unies travaillant en Égypte ont un portefeuille de projets axés sur différents aspects de l'atténuation du changement climatique, de l'adaptation, de la sensibilisation et du plaidoyer.

La stratégie nationale de lutte contre le changement climatique a été élaborée avec l'aide du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), et nous continuerons à fournir une assistance technique et des conseils en matière de politique au pays lorsqu'il élaborera et exécutera ses projets d'investissement dans le domaine de l'énergie, de l'eau et de l'alimentation.

Enfin, qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureuse à la fin de la CdP27 ?

Car c'est ce que le monde attend de la CdP27. Je veux voir des progrès sur les autres volets : le volet financier - où en sont les 100 milliards de dollars promis par les pays industrialisés, mais aussi comment se dessine le nouvel objectif de financement du climat. Je veux voir des progrès dans la réalisation de l'objectif mondial en matière d'adaptation ; des progrès dans la réalisation de l'objectif d'émissions de 1,5°C grâce à des CDN ambitieux de la part d'un plus grand nombre de pays. Je pense que cette Conférence des Parties, avec tout ce qui se passe non seulement dans les négociations mais aussi partout ailleurs, permettra de trouver des solutions.

Donc, si cette conférence parvient à entretenir l'espoir des gens que le programme de lutte contre le changement climatique n'a pas été abandonné et qu'il est toujours au cœur du développement durable, nous aurons fait un grand pas en avant.