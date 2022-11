Sud-Soudan: Plusieurs morts dans des violences agro-pastrorales près de Juba

Près de la capitale sud-soudanaise, des violences perpétrées par des éleveurs de bétail à l'encontre de cultivateurs autochtones ont fait cinq morts vendredi 11 novembre.

Un incident de plus dans une crise qui semble bien loin de se résoudre, et qui a fait des centaines de victimes depuis le début de l'année. Les pasteurs, issus de l'État du Jonglei, plus au Nord, cherchent souvent refuge en Equatoria après avoir fui leur région à cause des inondations et de la violence. Mais les tensions continuent avec les populations locales.

Les images ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant les corps des cinq hommes, victimes de la dernière attaque en date. Elle a eu lieu dans le village de Nyerjebe, dans la zone de Lokiliri, une partie du comté de Juba dévastée par les conflits agro-pastoraux.

Un acte " inacceptable " et " inhumain ", qui risque de " déclencher des violences intercommunautaires " selon Edmond Yakani, figure de la société civile sud-soudanaise et directeur de l'organisation Cepo. Il en appelle aux autorités des États d'Equatoria Centrale et du Jonglei d'intervenir pour que les auteurs soient appréhendés : " Les éleveurs de bétail Dinka doivent abolir la pratique consistant à tuer les civils innocents avec lesquels ils entrent en contact lors de leurs mouvements migratoires dans les forêts. "

Le gouvernement de l'État d'Equatoria Centrale a condamné, le 12 novembre, les actions des pasteurs et affirmé " poursuivre les auteurs ". Il leur a lancé un ultimatum de 72 heures pour qu'ils " retournent inconditionnellement dans leur région ", sans quoi ils seront " expulsés de force ". Des appels similaires sont toutefois restés lettre morte à maintes reprises par le passé.

Ce nouvel incident démontre qu'aucune solution durable n'a pour l'instant été mise en place.