Afrique: Faits et chiffres sur le diabète

L'Afrique a la plus forte proportion de cas de diabète non diagnostiqués (photo d'archive).

Principaux faits

Le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014. La prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire que dans les pays à revenu élevé.

Le diabète est une cause importante de cécité, d’insuffisance rénale, d’infarctus du myocarde, d’accidents vasculaires cérébraux et d’amputation des membres inférieurs.

Entre 2000 et 2019, les taux de mortalité due au diabète selon l’âge ont augmenté de 3 %.

En 2019, le diabète et les maladies rénales dues au diabète ont entraîné environ 2,0 millions de décès.

Avoir une alimentation saine, une activité physique régulière, un poids normal et éviter la consommation de tabac sont autant de moyens de prévenir ou de retarder l’apparition du diabète de type 2.

Un régime alimentaire sain, l’activité physique, des médicaments, un dépistage régulier et le traitement des complications permettent de traiter le diabète et d’éviter ou de retarder les conséquences qu’il peut avoir.

Vue d’ensemble

Le diabète est une maladie chronique grave qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline, ou lorsque l’organisme n’est pas capable d’utiliser efficacement l’insuline qu’il produit. L’insuline est une hormone qui régule la glycémie. L’hyperglycémie, glycémie élevée, est un effet courant du diabète non contrôlé et, au fil du temps, entraîne de graves dommages à de nombreux systèmes de l’organisme, en particulier les nerfs et les vaisseaux sanguins.

En 2014, 8,5 % des adultes âgés de 18 ans et plus étaient atteints de diabète. En 2019, le diabète était la cause directe de 1,5 million de décès et 48 % de l’ensemble des décès dus au diabète sont survenus avant l’âge de 70 ans. 460 000 autres décès par maladie rénale ont été causés par le diabète et l’hyperglycémie est à l’origine d’environ 20 % des décès imputables à des maladies cardiovasculaires (1).

Entre 2000 et 2019, les taux de mortalité standardisés selon l’âge due au diabète ont augmenté de 3 %. Dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, le taux de mortalité prématurée due au diabète a augmenté de 13 %.

En revanche, la probabilité de mourir de l’un des quatre principaux types de maladies non transmissibles (maladies cardiovasculaires, cancers, affections respiratoires chroniques ou diabète) entre 30 ans et 70 ans a baissé de 22 % à l’échelle mondiale entre 2000 et 2019.

Diabète de type 2

Le diabète de type 2 (autrefois appelé diabète non insulino-dépendant ou diabète de la maturité) résulte d’une mauvaise utilisation de l’insuline par l’organisme. Plus de 95 % des personnes atteintes de diabète ont le diabète de type 2. Il est en grande partie le résultat d’une surcharge pondérale et du manque d’activité physique.

Ses symptômes peuvent similaires à ceux du diabète de type 1, mais sont souvent moins marqués. De ce fait, la maladie peut être diagnostiquée plusieurs années après son apparition, une fois les complications déjà présentes.

Récemment encore, ce type de diabète n’était observé que chez l’adulte, mais il survient désormais de plus en plus souvent aussi chez l’enfant.

Diabète de type 1

Le diabète de type 1 (autrefois appelé diabète insulino-dépendant ou juvénile) se caractérise par une production insuffisante d’insuline, laquelle doit être administrée quotidiennement. En 2017, 9 millions de personnes étaient atteintes de diabète de type 1 ; la plupart d’entre elles vivent dans des pays à revenu élevé. La cause du diabète de type 1 n’est pas connue, et en l’état des connaissances actuelles, il n’est pas évitable.

Les symptômes sont les suivants : excrétion excessive d’urine (polyurie), sensation de soif (polydipsie), faim constante, perte de poids, altération de la vision et fatigue. Ces symptômes peuvent apparaître brutalement.

Diabète gestationnel

Le diabète gestationnel se caractérise par la survenue, au cours de la grossesse, d’une hyperglycémie, c’est-à-dire d’une élévation de la concentration de glucose dans le sang au-dessus des valeurs normales, mais à des valeurs inférieures à celles conduisant à poser le diagnostic de diabète.

Les femmes atteintes de diabète gestationnel ont un risque accru de complications pendant la grossesse et à l’accouchement. Leur risque ainsi que celui de leur enfant, d’avoir un diabète de type 2 à un stade ultérieur de leur vie augmente également.

Il est très souvent diagnostiqué au cours du dépistage prénatal et non pas en raison de la survenue de symptômes.

Intolérance au glucose et altération de la glycémie à jeun

L’intolérance au glucose et l’altération de la glycémie à jeun sont des affections intermédiaires à la frontière entre la normalité et le diabète. Les personnes qui en sont atteintes ont un risque élevé de voir leur état évoluer vers un diabète de type 2, même si ce n’est pas inévitable.

Conséquences sur la santé

Avec le temps, le diabète peut entraîner des lésions cardiaques, vasculaires, oculaires, rénales et nerveuses.

Chez l’adulte, le diabète multiplie par deux ou par trois le risque d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral (2).

Associée à une diminution du débit sanguin, la neuropathie qui touche les pieds augmente la probabilité d’apparition d’ulcères, d’infection et, au bout du compte, d’amputation.

La rétinopathie diabétique est une cause importante de cécité ; elle survient à la suite de dommages accumulés sur le long terme qui affectent les petits vaisseaux sanguins de la rétine. Près d’un million de personnes sont aveugles à cause du diabète (3).

Le diabète est l’une des principales causes d’insuffisance rénale (3).

Les personnes atteintes de diabète sont plus susceptibles d’avoir de mauvais résultats pour plusieurs maladies infectieuses, y compris la COVID-19.

Prévention

On a montré que des mesures simples modifiant le mode de vie permettaient d’éviter ou de retarder la survenue du diabète de type 2. Pour prévenir ce diabète et ses complications, il faut :

parvenir à un poids normal et ne pas grossir ;

faire une activité physique – au moins 30 minutes par jour d’activité régulière d’intensité modérée. Une activité physique plus intense est nécessaire pour le contrôle du poids ;

avoir un régime alimentaire sain et éviter le sucre et les graisses saturées ; et

s’abstenir de fumer – fumer augmente le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires.

Diagnostic et traitement

On peut poser un diagnostic précoce en mesurant la glycémie, ce qui est relativement peu coûteux.

Le traitement du diabète impose d’avoir un régime alimentaire sain et de pratiquer une activité physique ainsi que de réduire la glycémie et les autres facteurs de risque de lésion des vaisseaux sanguins. L’arrêt du tabac est également important pour éviter les complications.

Les interventions économiques et réalisables dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont les suivantes :

le contrôle de la glycémie, en particulier chez les personnes atteintes de diabète de type 1. Les personnes atteintes d’un diabète de type 1 ont besoin d’insuline, tandis que celles atteintes d’un diabète de type 2 peuvent prendre un traitement par voie orale, mais peuvent également avoir besoin d’insuline ;

contrôle de la tension artérielle ; et

soins des pieds (soins personnels du patient en maintenant l’hygiène des pieds ; porter des chaussures appropriées ; faire appel à un professionnel pour la prise en charge des ulcères et faire examiner régulièrement ses pieds par des professionnels de la santé

Les autres interventions économiques comprennent :

le dépistage et le traitement de la rétinopathie [qui provoque la cécité] ;

le contrôle des lipides sanguins [pour réguler les concentrations de cholestérol] ;

le dépistage des premiers signes d’une maladie rénale liée au diabète et son traitement.

Action de l’OMS

L’OMS vise à susciter et à soutenir l’adoption de mesures efficaces de surveillance, de prévention du diabète et ses complications, et de lutte contre ceux-ci, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

À cette fin, l’Organisation :

fournit des lignes directrices scientifiques sur la prévention des principales maladies non transmissibles, dont le diabète ;

établit des normes et des critères de diagnostic et de soins pour cette maladie ;

sensibilise à l’épidémie mondiale de diabète, notamment avec la Journée mondiale de lutte contre le diabète [14 novembre] ; et

assure la surveillance du diabète et de ses facteurs de risque.

Le Rapport mondial sur le diabète de l’OMS donne une vue d’ensemble du fardeau de la maladie, des interventions disponibles pour l’éviter et le prendre en charge, ainsi que des recommandations à l’intention des gouvernements, des personnes, de la société civile et du secteur privé.

Le module de l’OMS sur le diagnostic et la prise en charge du diabète de type 2 réunit en un seul document des orientations sur le diagnostic, la classification et la prise en charge des cas de diabète de type 2.

En avril 2021, l’OMS a publié le Pacte mondial contre le diabète, une initiative mondiale visant à améliorer durablement la prévention et les soins du diabète, en mettant particulièrement l’accent sur le soutien aux pays à revenu faible et intermédiaire. Le Pacte rassemble toutes les parties prenantes afin qu’elles collaborent à l’élaboration d’une vision commune visant à réduire le risque de diabète et à garantir que toutes les personnes chez qui un diabète a été diagnostiqué aient accès à un traitement et à des soins équitables, complets, abordables et de qualité.

En mai 2021, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution sur le renforcement de la prévention et de la maîtrise du diabète. Elle recommande des mesures dans des domaines tels que l’amélioration de l’accès à l’insuline ainsi que la promotion de l’harmonisation des exigences réglementaires relatives à l’insuline et d’autres médicaments et produits de santé pour le traitement du diabète. En mai 2022, l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé cinq objectifs mondiaux de couverture et de traitement du diabète à atteindre d’ici 2030.