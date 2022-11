Gabon: Jean Pierre Doukaga Kassa et Huguette Abodo Yombiyeni à IAI

Le Ministre de l'Economie Numérique, Jean Pierre Doukaga Kassa accompagné de sa collègue déléguée, Huguette Abodo Yombiyeni se sont rendus jeudi 10 novembre à l'Institut Africain d'informatique (IAI). Là-bas, les deux membres du gouvernement sont allés s'imprégner des réalités de cet établissement supérieur qui semble connaître des difficultés depuis plusieurs années déjà.

La visite du propriétaire a permis de se rendre compte de l'état de dégradation des locaux, notamment les bâtiments administratifs, les salles de classes et le dortoir des étudiants. "Nous avons visité aujourd'hui l'institut africain d'informatique notamment les infrastructures. Le constat est alarmant et difficile. Il y a un bâtiment qui menace de s'effondrer. Nous avons donc instruit la coordination de l'Institut de mettre les étudiants hors de ce bâtiment et de faire des efforts nécessaires pour que nous puissions regarder ce qu'il y a lieu de fairebodo", a indiqué Jean Pierre Doukaga Kassa, Ministre de l'Economie Numérique, et actuel PCA de l'IAI.

A côté des infrastructures qui se dégradent, il y a aussi la question du fonctionnement de cet institut tant sur le plan académique que social.

D'où la rencontre entre Jean Pierre Doukaga Kassa qu'accompagnait sa ministre déléguée, Huguette Abodo Yombiyeni et le personnel de cet établissement Inter-Etats. Cette rencontre intervient à la suite de leur préavis de grève.

"Nous avons reçu les délégués du personnel de IAI qui avaient souhaité échanger avec nous sur leur conditions de travail. Nous avons donc fait le point avec eux des difficultés qui sont les leurs, en leur expliquant que IAI est un institut africain qui n'appartient pas simplement au Gabon. Le Gabon est le pays siège donc nous avons envisagé de regarder ce qu'il y a lieu de faire. Les Problèmes qui sont les leurs sont parfois liés aux cartes de séjours et les cotisations sociales qui n'ont pas encore été payées. Nous allons regarder avec la direction générale et voir ce qu'on peut régler le plus vite possible" a rassuré le ministre Doukaga Kassa au terme de ces échanges.

Une démarche saluée par le délégué représentant des enseignants permanents de IAI, Roger Noussi. Il s'agit là d'une méthode en droite ligne des instructions des plus hautes autorités gabonaises, qui invitent les membres du gouvernement à cultiver le dialogue social au sein des administrations et autres institutions. Le Ministre Doukaga Kassa est donc en phase avec ces orientations.