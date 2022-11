Sénégal: Don de fournitures et équipements solaires - Papa Mademba Bitèye distribue 1 000 tables-bancs et 2500kits scolaires aux écoles de Kaolack

communiqué de presse

Le Directeur Général de Senelec, Papa Mademba Bitèye et non moins éminent fils de Kaolack, a offert un lot d'équipements scolaires composé entre autres de 1 000 tables-bancs et 2 500 kits scolaires aux différentes écoles de la ville.

La cérémonie organisée ce samedi 12 novembre 2022, a été présidée par l'Inspecteur d'Académie de Kaolack, en présence de nombreuses autorités administratives, académiques, religieuses, coutumières et politiques de la région. Les différents intervenants ont magnifié le geste du Directeur Général de Senelec et invité les élèves à avoir comme modèle, le digne fils de Kaolack qui, à leurs yeux, incarne le culte de l'excellence de l'élémentaire jusqu'à l'université.

C'est ainsi que l'Inspecteur d'Académie de Kaolack a, à son tour, invité les lauréats et tous les établissements publics, à remercier de vives voix le Directeur Général de Senelec, qui selon lui, ne cesse de démontrer son degré de patriotisme et d'engagement pour la cause de l'école sénégalaise. De ce fait, il exhorte tous les acteurs à encourager la promotion des sciences qui constituent un outil de conquête mondiale.

Prenant la parole, Papa Mademba Bitèye a rendu un vibrant hommage aux acteurs de l'éducation avant de revenir sur le sens de la notion d'Excellence.

« S'il y'a une cause pour laquelle je serai toujours prêt à aller au bout de moi-même, c'est sans aucun doute celle qui consiste à supporter l'excellence, à promouvoir l'excellence » a laissé entendre M. Bitèye. Et il poursuit : « s'il s'agit de la jeunesse de mon cher Kaolack, j'irai au-delà de moi-même. Parce que j'y crois et parce que je crois en vous ». A l'endroit des élèves bénéficiaires, il dira ceci : « mes chères Kaolackoises et chers Kaolackois, je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir pour célébrer et réaffirmer notre engagement pour accompagner la formation et l'éducation de notre première richesse ».

Il a promis aux élèves et acteurs de l'éducation de ne ménager aucun effort pour les mettre dans les conditions de réussite. A travers ce geste, il se donne comme priorité de créer un cadre propice, fonctionnel et adéquat pour que ces jeunes au potentiel fort puissent prendre la voie de la réussite avec l'excellence comme point de mire.

Papa Mademba Bitèye a invité à son tour les élèves, à cultiver l'excellence et à poursuivre les efforts entrepris dans le but d'augmenter le taux de réussite à 95% cette année. « Il n'y'a pas autre manière ni meilleure option que l'excellence qui se traduit par une éducation ambitieuse et c'est ce qui donne un souffle ardent à ma détermination à vous supporter et à vous accompagner et à me mettre à votre entière et totale disposition. Ne lâchez pas, ne voyez jamais vos rêves au rabais car toute la nation compte sur vous Kaolack en premier » a-t-il conclu.