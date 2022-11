Soudan: Haut-Commissaire des droits de l'homme se rend au pays

Khartoum — Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Volker Türk, et la délégation qui l'accompagne arriveront dans le pays demain, Dimanche, pour une visite officielle de quatre jours, au cours de laquelle il tiendra des réunions avec les responsables du Conseil de Souveraineté et les Ministres des Affaires Etrangères, de la Justice, de l'Intérieur, le Procureur Général et le mécanisme national des droits de l'homme.

Les réunions discuteront la situation des droits de l'homme au Soudan sous la lumière de la présence du Soudan en tant que membre actif du système des droits de l'homme à Genève, et les développements réalisés à cet égard, en plus de la discussion sur le développement des capacités dans les domaines des droits de l'homme économiques et sociaux, ainsi que des droits politiques et civils.

L'Agence Soudanaise de Presse a noté que le Haut-Commissaire se rendra également à El-Fasher, capitale de l'État du Nord-Darfour, et se réunira avec le gouverneur de la région de Darfour sur les obstacles rencontrant l'accord de paix de Juba.

Il convient de signaler que M. Turk est le plus haut responsable des droits de l'homme des Nations unies dans le monde, et que sa visite au Soudan est considérée comme la première après son élection, le 12 Octobre 2022, en tant que Haut-Commissaire des droits de l'homme dans le monde, suite à la réélection du Soudan en tant que membre du Conseil des droits de l'homme à Genève.