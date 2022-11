Soudan: Al-Burhan met en garde contre toute intervention dans les affaires des Forces Armées

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Commandant Général des Forces Armées, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a affirmé ne permettre à aucune partie d'œuvrer pour le démantèlement des Forces Armées, mettant en garde les partis politiques contre l'ingérence dans les affaires des Forces Armées et de les exploiter pour réaliser des gains autoritaires.

Lors de sa visite d'inspection à la base opérationnelle Al-Markhayat à Omdurman aujourd'hui, Al-Burhan a indiqué que l'Armée restera une institution nationale, indépendante et unifiée dont le souci est la patrie et la préservation de sa sécurité et de son peuple.

Al-Burhan a dit : "Nous ne permettrons pas à quiconque de nous désunir et nous ne permettrons pas l'ingérence dans les affaires de l'Armée et quiconque parle de l'Armée est considéré comme un ennemi, soient ils sont islamistes, communistes ou baasistes."

Al-Burhan a souligné que les Forces Armées n'ont aucune d'affiliation autre que l'Armée et ne connaissent pas le tribalisme, mais s'appuient sur le nationalisme et l'appellent, et a rassuré le peuple Soudanais sur le fait que l'Armée va en avant pour réaliser l'unité nationale.

Al-Burhan a envoyé un message aux jeunes de la Révolution, en disant : "Nous ne voulons pas de solutions unilatérales et, nous disons aux jeunes que nous sommes avec vous, pour un gouvernement civil gardé par les Forces Armées."