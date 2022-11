Soudan: Commandant Général des Forces Armées inspecte la base opérationnelle Al-Markheyat

Al-Markheyat — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Commandant Général des Forces Armées, Abdel-Fattah Al-Burhan, a affirmé aujourd'hui que tout le Peuple Soudanais a le droit d'être fier de leurs Forces Armées, puisqu'ils en font partie et qu'elles sont responsables pour la préservation de la sécurité de la patrie et la protection de sa terre et de son peuple.

C'était fait lorsque le Commandant Général des Forces Armées a inspecté les forces à la base opérationnelle d'Al-Markheyat au camp des forces spéciales.

Al-Burhan a salué les Forces Armées stationnées dans toutes les régions du pays alors qu'elles défendent la patrie et incarnent une peinture nationale qui reflète le nationalisme Soudanais avec toutes ses composantes parmi ses rangs.

Son Excellence a indiqué que le commandement a œuvré tout au long de la période passée pour servir les forces et la cause de la transformation que le peuple s'est levé pour atteindre en 2019, appréciant les sacrifices de la jeunesse qui ont été faits pour le changement, et il est soucieux de se tenir au côté de tous ceux qui cherchent à réaliser les espoirs et les aspirations du peuple de la bonne façon, à travers un changement réel qui n'est pas dédié à l'intérêt d'un seul parti.

Le Commandant Général a souligné que l'Armée a commencé le processus de réforme depuis la Révolution et qu'elle est capable de continuer le processus pour la développer et la moderniser de manière satisfaisante, et qu'elle ne permettra à aucune partie d'interférer dans ses affaires ou d'œuvrer pour la démanteler.

Il a également renouvelé ses avertissements à toutes les forces politiques, y compris les islamistes, les communistes, les baasistes et autres, contre les conséquences d'essayer de nuire aux Forces armées et d'inciter leurs membres, et toute personne qui tente de le faire sera considérée par les Forces Armées comme un ennemi.

Dans le même contexte, Son Excellence a nié l'existence de tout règlement bilatéral avec une partie spécifique, et a noté qu'il y a actuellement un papier soumis et que le leadership militaire a exprimé ses observations sur celui-ci d'une manière qui préserve la dignité, l'indépendance et l'unité des Forces Armées et assure l'unité du pays.

Il a noté que cela a eu lieu dans le contexte d'accords avec certains leaders de la liberté et du changement, qui ont affirmé qu'ils œuvrent uniquement pour l'intérêt du pays, et non pour un groupe spécifique, et qu'ils ne travaillent pas pour restaurer les forces de la liberté et du changement à nouveau au pouvoir.

Son Excellence a appelé les forces politiques à s'asseoir à cette vision qui a été présentée afin que des amendements et des ajouts puissent y être faits de manière à permettre au pays d'aller en avant et d'arrêter les dommages qui ont affecté de nombreuses installations dans le pays au cours des dernières années, et de conduire à un gouvernement civil gardé par les Forces Armées au lieu de perdre du temps à rassembler de nombreuses initiatives prises au cours de la période passée.

Il a souligné que le prochain gouvernement devrait être composé d'indépendants, non partisans, et libre de quotas.

À la fin de son allocution, Son Excellence a salué l'accord de paix signé entre les parties Ethiopiennes, et a souligné que les efforts ne cesseront pas afin de traiter les questions en suspens entre les deux pays concernant les frontières et le barrage de renaissance, ainsi que d'œuvrer avec les frères de la République du Sud Soudan pour résoudre la question d'Abyei et d'autres questions, et les efforts continueront à créer et à maintenir des relations distinguées avec tous les pays voisins et la région.

Le Commandant Général a inspecté les forces à la base opérationnelle Al-Markheyat au camp des Forces Spéciales, en présence du Chef d'Etat-major, Général Mohamed Osman Al-Hussein, des membres de l'Autorité de Commandement, les commandants des principales forces, des unités et des formations dans la capitale, ainsi que les directeurs des départements des Forces de Soutien Rapide.