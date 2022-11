Soudan: Haut-Commissaire affirme son soutien aux efforts de promotion des droits de l'homme au pays

Khartoum — Le Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme des Nations Unies, Volker Türk, a tenu une réunion aujourd'hui avec le Mécanisme National des Droits de l'Homme, où le Rapporteur du Mécanisme, Juma'a Al-Ayser, a expliqué que le mécanisme est l'une des agences de gouvernement, dirigée par le Ministre de la Justice.

Il a également abordé le plan national pour la protection des droits de l'homme et le plan d'action national pour mettre en œuvre les recommandations de l'examen périodique universel qui a été accepté (2022-2026).

Il a également abordé l'axe des réfugiés, demandeurs d'asile et personnes déplacées, en soulignant que le Soudan accueille un grand nombre de migrants en tant que pays de transit.

Le rapporteur du Mécanisme a également souligné l'accord pour établir le bureau national qui a été conclu entre le Gouvernement du Soudan et le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme de l'ONU en 2019, en plus des tâches et responsabilités du bureau, saluant la coopération du bureau national avec le Mécanisme.

Le Haut-Commissaire de l'ONU a également écouté les interventions des membres du mécanisme national, qui ont souligné l'importance de fournir un soutien technique et logistique dans le domaine de la formation et de la construction de capacités.

Pour sa part, le Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme des Nations Unies a affirmé leur disposition à apporter leur soutien, soulignant la nécessité de la solidarité et de l'acceptation de l'autre, et de défendre les valeurs des droits de l'homme dans la liberté, la paix et la justice, ajoutant que les droits de l'homme sont indivisibles.