Soudan: Ministre de Justice - Droits de l'homme sont à la tête des priorités de politique nationale

Khartoum — Le Ministre de la Justice Mohamed Saeed Al-Hilu, a rencontré aujourd'hui dans son bureau le Haut-Commissaire des Droits de l'Homme des Nations Unies M. Volker Türk et la délégation qui l'accompagne.

Le Ministre a accueilli la visite du Haut-Commissaire dans le pays, qui est la première en tant que Haut-Commissaire. Il a remercié le Bureau du Haut-Commissaire des Droits de l'Homme des Nations Unies pour les efforts déployés pour promouvoir et protéger les droits de l'homme et atteindre les principes pour lesquels il a été créé, notant que le Soudan est partie à la plupart des conventions internationales et régionales sur les droits de l'homme.

Il a également affirmé l'engagement du Soudan à remplir ses obligations conformément à sa ratification des conventions régionales et internationales, et sa démarche pour rejoindre les conventions qu'il n'a pas ratifiées, soulignant la priorité absolue de la question des droits de l'homme dans sa politique nationale.

Il a évoqué l'élection du Soudan à la qualité de membre du Conseil des droits de l'homme pour la période 2023-2025 et que le Soudan espérait un plus grand rôle pour soutenir toutes les résolutions pertinentes qui promouvraient et protégeraient les droits de l'homme, soulignant la pleine coopération du Soudan avec les divers mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme et le soutien au travail du mécanisme d'examen périodique universel comme l'un des mécanismes les plus importants du Conseil des droits de l'homme.

Il a expliqué que le Soudan, dans sa quête de promotion des droits de l'homme, a signé l'accord de paix de Juba avec les mouvements de lutte armée et a fait de grands efforts pour encourager les réconciliations et la coexistence pacifique et pour combattre les discours de haine.

Il a également signé une note d'entente avec la Cour Pénale Internationale dans le cadre de la suprématie de la loi et de l'engagement à prévenir l'impunité.

Le ministre a affirmé que le gouvernement continuera ses efforts pour soutenir le dialogue afin de parvenir à un consensus sur la gestion du reste de la période de transition en coopération avec le mécanisme tripartite et les partenaires.

Pour sa part, le Haut-Commissaire des droits de l'homme a salué les pas pris par le gouvernement Soudanais dans le domaine des droits de l'homme, notant que sa visite au Soudan vient dans le but de solidarité avec le peuple Soudanais, surtout que le pays passe par une phase de transition.

Il a remercié le gouvernement du Soudan au nom des Nations unies pour avoir accueilli un grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés.