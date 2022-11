Burkina Faso: Olivia ROUAMBA, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l'Extérieur se confie à Confidentiel Afrique

interview

Être à la tête de la diplomatie burkinabè dans un contexte géopolitique sous-régional tendu, s'avère une mission délicate. Remplissez-vous donc les critères du profil de l'emploi ?

Je suis R. Olivia ROUAMBA, Ambassadeur, Ministre Plénipotentiaire. Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l'Extérieur depuis mars 2022. J'ai bénéficié aussi de la confiance des nouvelles autorités qui m'ont reconduite à cette fonction. J'étais Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République Fédérale démocratique d'Ethiopie, de la Connmission de l'Union Africaine et de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique.

De 2013 à 2017, j'ai occupé des postes de responsabilités au sein du Bureau de la Présidente de la Commission de l'Union Africaine.J'ai également travaillé en qualité de Deuxième Conseiller à l'Ambassade du Burkina Faso à Pretoria (Afrique du Sud) de 2008 à 2013, après quelques années de service à l'Administration Centrale à Ouagadougou. Concernant mon cursus éducatif, il faut noter que je suis titulaire de plusieurs diplômes universitaires et certificats obtenus, à l'Université de Ouagadougou, et dans d'autres Universités et Instituts en Afrique, en Europe et aux Etats Unis d'Amérique.Sur le plan linguistique, j'ai une parfaite maitrise du Français et de l'Anglais et mes connaissances en informatique sont assez bonnes.

Parlez nous un peu du rôle et de la place du Burkina Faso dans le concert des Nations ?

En tant qu'État souverain, le Burkina Faso joue un rôle important dans le concert des nations, notamment par son action diplomatique.Cette action diplomatique est fondée sur une ossature institutionnelle à savoir le Ministère des Affaires Etrangères, les Ambassades, les Missions permanentes, et les Consulats Généraux. La diplomatie burkinabé a pour rôle fondamental : la défense des intérêts nationaux, particulièrement dans les trois segments que sont la paix et la sécurité, le développement, et le rayonnement international.

Pour ce faire, notre pays procède à la diversification des relations bilatérales, et au renforcement des relations multilatérales, ainsi qu'à une mobilisation conséquente des burkinabè de l'Extérieur. L'implication de la diplomatie burkinabè dans la mobilisation des partenaires au développement s'est grandement amplifiée au fil du temps, avec l'institution de certains types de partenariats internationaux, dénommés "partenariats stratégiquesCes partenariats stratégiques sont prônés par des pays développés qui, individuellement ou collectivement, nouent des relations économiques avec les États africains pris dans leur ensemble, par le biais de l'Union Africaine.Il s'agit notamment des partenariats stratégiques économiques ci-après - Etats Unis d'Amérique-Afrique ; France-Afrique ; Japon-Afrique ; Chine-Afrique ; Corée-Afrique; Allemagne-Afrique; Inde-Afrique; Turquie-Afrique ; Union Européenne-Afrique ; Asie-Afrique ; Russie- Afrique.

Quelles sont les urgences en termes des défis sécuritaires et de paix ?

Comme vous le savez, le Burkina Faso connait actuellement une crise sécuritaire et une crise humanitaire sans précédent, auxquelles est venu se greffer un risque de crise alimentaire.Les urgences sont donc celles énoncées dans les missions de la Transition et qui sont : Lutter contre le terrorisme, restaurer l'intégrité du territoire national ;Apporter une réponse efficace et urgente à la crise humanitaire et aux drames socioéconomiques et communautaires provoqués par l'insécurité ;Renforcer la gouvernance, assainir et refonder la vie politique.

Assurer un retour à la vie démocratique, œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale,Pour relever ces défis, le Burkina Faso a besoin de l'engagement de tous ses fils et toutes ses filles aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Notre pays a aussi besoin de l'accompagnement de ses partenaires techniques et financiers pour sortir de cette situation difficile.

PORTRAIT

Olivia ROUAMBA, un visage qui fait rayonner la diplomatie burkinabè

Diplomate de poigne au charisme débordant, Ragnaghnèwendé Olivia ROUAMBA garde pour la deuxième fois consécutive les clés du fauteuil de Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, au lendemain de la formation du nouveau gouvernement Apollinaire J. Kyelem s'est engagée à servir le processus de la nouvelle transition avec une " conviction inébranlable" Portrait d'une diplomate à la forte carapace

"Nous avons là, l'opportunité, malgré le contexte très difficile, d'écrire une page historique de notre pays en général et de notre diplomatie en particulier ", avait déclaré la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Ragnaghnèwendé Olivia Rouamba, à sa prise de fonction, le 5 mars 2022 à Ouagadougou. Depuis lors, elle s'évertue, au quotidien, à faire rayonner la diplomatie burkinabè dans les quatre coins du monde, dans un contexte de lutte contre le terrorisme et de réconciliation nationale.

Sa responsabilité à elle et celle de ses collaborateurs, avait-elle relevé, c'est asseoir une diplomatie réconciliée avec elle-même. Polyglotte, elle parle le français, l'anglais et l'espagnol, Olivia Rouamba menait une carrière fort appréciable au département en charge des Affaires étrangères depuis 2003, avant que le destin ne la mette au-devant de la scène politique. Son profil collait bien pour driver ce stratégique département. Une consécration pour cette diplomate, réputée dynamique, compétente, très affable et discrète.

Aussi a-t-elle abandonné son poste, occupé il y a à peine un an, d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, pour assumer pleinement ses nouvelles responsabilités. A la vérité, Olivia Rouamba se sent à merveille dans le monde de la diplomatie, qu'elle connait parfaitement, comme le serait un poisson dans l'eau. Elle a assumé plusieurs responsabilités dans le ministère, qu'elle dirige de nos jours. Avant le poste d'ambassadeur en Ethiopie, elle a été Directrice générale de la Coopération bilatérale et Deuxième Conseiller près l'Ambassade du Burkina Faso en Afrique du Sud.

Aussi a-t-elle monnayé ses compétences à l'Union africaine (UA), entre 2013 et 2017. Olivia Rouamba a tour à tour été Attachée de cabinet au Bureau de la Présidente de la Commission de l'UA et fonctionnaire principal pour le compte du Projet UA/PNUD sur l'Autonomisation économique et la participation politique de la femme africaine. Olivia ROUAMBA est une tête bien pleine. Elle prépare actuellement un Doctorat en Relations Internationales et Etudes Culturelles à l'Académie Suisse de Gestion des Affaires sur le thème " Les paradigmes de la Migration intercontinentale et les enjeux de l'identité culturelle ". Ce parchemin viendra couronner d'autres diplômes et certificats portant sur divers domaines (la protection des civils, la politique et la pratique de réduction de la pauvreté... .) à son actif.

Entre autres, elle est titulaire d'un DEA en Relations internationales de l'Ecole d'Etudes en Relations Internationales à l'Académie Diplomatique de Vienne en Autriche, d'une Maitrise en Logements et Etablissements Humains dans les cas d'urgence - catastrophes naturelles de l'Université d'Oxford-Brookes/Royaume Uni et d'un Diplôme de perfectionnement en diplomatie de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) de l'Université Yaoundé II. Olivia Rouamba met ce bagage intellectuel au service de son pays depuis des années, convaincue que " le Burkina Faso est digne de confiance et mérite toute la place qui lui revient dans le concert des nations "