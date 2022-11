Sénégal: Coupe du monde 2022 - Le nouveau maillot des Lions déjà "star" de la contrefaçon

Le Sénégal, champion d'Afrique, est l'une des cinq nations africaines qualifiées pour la Coupe du monde de football qui débute le 20 novembre au Qatar. La Fédération sénégalaise de football a lancé la vente des maillots originaux, mais trop chers pour de nombreux supporters qui se rabattent sur les contrefaçons.

Maillot blanc ou vert aux couleurs du Sénégal, une étoile au centre, dans une vidéo, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, invite à acheter le maillot officiel de la Coupe du Monde, vendu exclusivement à son siège : " Je suis heureux de vous montrer le nouveau maillot original des Lions (.) Je demande à l'ensemble des Sénégalais, de contribuer à soutenir l'équipe nationale... ".

Inaccessible

Un maillot original au prix de 45 000 francs CFA l'unité, soit environ 68 euros, inaccessible pour Malick : " 45 000, vraiment, c'est trop cher. Pour les millionnaires, c'est facile (rires). Les gens aiment bien, c'est original, mais c'est l'argent quoi. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'argent ".

Sur les marchés de Dakar, les copies sont légion : " Il y a des maillots à 5 000 francs CFA, il y a à 7 000 jusqu'à 10 000 francs CFA [15 euros] ".

" Si le Sénégal gagne, le prix va monter "

" Des maillots à 4 000, 3 500 aussi. Ce sont des contrefaçons. Il y en a des noir et blanc et vert et jaune. Ça vient de Chine ou de Turquie. " Ça commence petit à petit à avoir beaucoup de clients ".

Et les vendeurs préviennent : plus le Sénégal gagnera de matches, plus les prix augmenteront : " Si le Sénégal gagne, le prix va monter, Dieu est grand ".