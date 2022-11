Togo: Les femmes ont la faveur de l'Assemblée

On en veut pour preuve, le vote la semaine dernière de quatre nouvelles lois en leur faveur par les élus du peuple.

Faisant écho des travaux de l'assemblée nationale jeudi dernier, indiquait le site de la république togolaise, " les nouveaux textes, approuvés à l'issue de six heures de débat, en présence de plusieurs membres du gouvernement, sont en réalité des modifications de dispositions législatives existantes. En l'occurrence, le code de sécurité sociale, celui des personnes et de la famille, le nouveau code pénal, et le code du travail ".

Et poursuit cette même source, " substantiellement, les modifications apportées par la Représentation nationale rééquilibrent et renforcent les droits fondamentaux entre les femmes et les hommes, notamment dans le mariage, la maternité, le travail et la sécurité sociale : la rémunération journalière moyenne suite à l'arrêt de travail, le statut civil, le positionnement familial, les droits matrimoniaux, les conditions égalitaires de remariage en cas de divorce ou de veuvage, la protection contre les harcèlements (physique, moral, économique), la protection pour les femmes âgées et les handicapées, la protection de l'emploi pendant la période de maternité, entre autres ".

Rapportant les propos de la ministre de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Adjovi Lolonyo Apedoh-Anakoma, au terme des travaux, elle a fait savoir, " il s'agit d'un pas significatif dans la protection de la gent féminine et l'amélioration de ses conditions de vie ".

C'est un nouveau pas qui vient démontrer une nouvelle fois combien la question des droits de la femme est prise à bras le corps par l'exécutif.