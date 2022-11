Tunisie: Semaine de gastronomie mexicaine - A la découverte des spécialités mexicaines

Au cours de la semaine dernière et dans le cadre de la manifestation "Faste and sound of Mexico", qui s'est tenue du 3 au 6 novembre, une soirée a été dédiée à la cuisine mexicaine et à l'art culinaire très riche et varié de ce pays.

La semaine de gastronomie mexicaine était, en effet, une occasion pour découvrir les saveurs, les mets traditionnels et les plats salés et sucrés de ce pays connu pour ses variétés héritées des traditions culinaires espagnole, européenne et même africaine. La soirée du 3 novembre dernier était donc une occasion, pour le grand public, curieux de découvrir les spécialités mexicaines, pour découvrir un buffet varié où l'on a préparé des mets variés, et ce, lors d'une soirée qui a été marquée par une animation latino et des airs chantés par des artistes tunisiens.

Le chili... un ingrédient basique de la cuisine mexicaine

Le chef cuisinier Edgar Bork, qui a assuré durant toute la manifestation les meilleurs mets et plats traditionnels venus tout droit du Mexique, nous a précisé qu'il y a beaucoup de similarités entre la cuisine tunisienne et mexicaine, notamment par rapport à l'utilisation des épices et quelques autres ingrédients. "Par contre, ce qui fait la différence entre les deux pays, c'est que le Mexique est connu pour sa grande variété de piments qu'on utilise presque dans tous les plats (des feuilles séchées qui sont aromatisées, au goût du fruit... ). Nous mélangeons certains épices et ingrédients dans les plats chauds comme les mets préparés à la viande de bœuf et on utilise la cannelle, le clou de girofle, le curcuma pour donner un goût très différent dans certains plats. Le chili, par contre (une épice), est un ingrédient de base que l'on retrouve dans tous les plats mexicains.

Mais dans certaines autres régions du Mexique, les plats sont préparés en ajoutant des feuilles d'avocat pour les aromatiser. Quant au plat le plus connu au Mexique et qui consiste en le mets traditionnel de notre cuisine, c'est le bœuf avec la sauce comme le couscous chez vous ", explique le chef-cuisinier connu sous le nom de Eddie. Toujours selon le spécialiste en cuisine mexicaine, Eddie, les salades mexicaines, quant à elles, sont connues par l'utilisation du citron, du coriandre... qui font d'elles un mets typiquement mexicain. En ce qui concerne la pâtisserie et les sucreries mexicaines, elles ont été beaucoup influencées par l'héritage espagnol et français, tel que le flan... Au Mexique, nous préparons aussi les gâteaux avec des fruits et le dessert le plus connu au Mexique, c'est le churros mexicain ( une sorte de pâte sucrée sous forme de baguette).

A noter que la cuisine traditionnelle mexicaine, quant à elle, est tellement réputée que l'Unesco l'a ajoutée à sa liste du patrimoine culturel immatériel en 2010.

Pleins de saveurs, les plats mexicains sont constitués d'ingrédients basiques, tels que la tomate, le maïs, le pois-chiche, le riz et une variété d'arômes, herbes et plantes séchées qui donnent un goût particulier aux plats.