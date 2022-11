Tunisie: Sahar el Echi, responsable et programmatrice de la section Semaine de la critique, à La Presse - "L'entretien d'une dynamique de réflexion est crucial"

Lors de la 33e édition des Journées cinématographiques de Carthage, une nouvelle section "Semaine de la Critique" a brillé par la sélection de ses films signés par des réalisateurs en pleine ascension. Le débat a foisonné autour d'un nouveau cinéma éclectique et souvent méconnu du large public. Sahar El Echi, responsable et programmatrice de cette Semaine de la Critique, nous en dit plus.

Vous avez géré une nouvelle section lors de la 33e édition des Journées cinématographiques de Carthage, celle de la "Semaine de la Critique". Elle rappelle celle du festival de Cannes... Celles de festivals comme Venise, Berlin...

L'appellation fait écho à cette section internationale qui a toujours existé dans les plus grands festivals du monde. Cette année, dans le cadre des JCC, on s'est intéressé à ces films qu'on ne voit pas beaucoup dans la compétition officielle : ceux qui nous viennent de l'Amérique latine, de l'Europe de l'Est, quelques films européens aussi... Mais ce qui distingue cette section, c'est qu'elle soit davantage focalisée sur les 1ère et 2es œuvres longs métrages de fiction des auteurs. Cette section offre un espace à ces artistes émergents qui viennent d'intégrer l'industrie cinématographique. Elle existe désormais pour les soutenir.

Comment s'est faite cette sélection de films ?

Il y a eu un appel à films lancé depuis mai 2022. Plusieurs films ont été reçus via la plateforme. Tout un comité de sélection m'a accompagnée.

La semaine de la Critique est une section indépendante avec un comité de sélection indépendant formé par des critiques de cinéma qui sont aussi à la Fipresci.

On a vu tous les films soumis et on les a retenus via un système de sélection, sur des étapes et en se basant sur des critères. Les films sont de nationalités diverses : Ils nous viennent du Mexique, de Roumanie, du Chili, de Belgique / Sénégal, du Maroc, d'Italie et de France. Il ne s'agit pas d'une copie des sections qu'on voit dans les autres festivals.

Il faut retenir qu'il s'agit d'une section qui rassemble tous les cinémas du monde, ceux des réalisateurs émergents du monde entier. C'est important pour notre festival qui est arabe et africain de leur donner un espace aussi utile. Rappelons que Tahar Cheriaa a toujours milité pour le cinéma du sud. C'est essentiel qu'ils soient aussi dans une compétition, avec un prix décerné à la fin. C'est impératif de confronter les cinémas du sud et du nord et de mettre en valeur des films avec leurs atmosphères particulières et leurs univers qu'on ne voit pas ailleurs. S'ouvrir sur un cinéma aussi distingué, c'est tout aussi important pour le public tunisien.

Peut-on revenir sur le jury de cette sélection ?

Le jury international se compose de critiques : Serge Toubiana est le président d'UNI France, ancien rédacteur en chef de "Cahiers de Cinéma", ancien directeur de la Cinémathèque. Il a un rapport très personnel à la Tunisie puisqu'il a grandi ici. Les JCC marquent son retour. Kamel Ramzi est écrivain et critique égyptien. Thiorno Ibrahima Dia du Sénégal est chercheur en arts, critique et journaliste.

Chiara Spagnoli Gabardi, d'Italie, est critique de cinéma et journaliste. La section doit susciter l'intérêt des critiques tunisiens et journalistes, et celui des Tunisiens qui sont cinéphiles. Après chaque projection, un débat s'organise autour des films projetés. Cette dynamique reste primordiale. La présence du public était remarquable. Cette soif de découverte était omniprésente.

Le maintien de cette section est une réussite avec des retombées qui l'attestent. Nous avons aussi invité Charles Tesson qui est critique de cinéma pour une journée autour de la critique cinématographique, organisée en partenariat avec l'IFT. C'était une master-class fructueuse.

Le public présent était conquis. Cette ouverture sur le monde, sur une autre esthétique, et l'entretien de cette dynamique de réflexion sont cruciaux. La section prône des causes humaines, universelles, politiques qui provoquent le débat. Ces films reflètent leurs cultures, mais s'adressent, en même temps, à tout le monde.