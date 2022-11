Tunisie: Les gilets à avoir dans sa garde-robe automnale

Pour avoir un look stylé et ultra-tendance, on mise lors des jours frais sur les gilets et cardigans.

Une pièce essentielle que l'on porte avec un top, une chemise ou même en version pull-over pour un look alluré. Le gilet, qu'il soit long ou court qui a connu son essor depuis les années 2000, reste très populaire et pratique. Il a été abandonné quelques saisons auparavant au profit des vestes en jean et perfecto, avant de revenir en force cette année avec plusieurs modèles et couleurs variés.

Remis au goût du jour par les créateurs de mode et les fashionistas ces derniers temps, on le retrouve sous plusieurs façons et modèles : over size, sans manches, ceinturé... et en différentes matières et couleurs, notamment le rose pâle et le nude qui restent toujours des couleurs tendance et surtout adoptées par toutes celles qui veulent avoir un look sage et ultra élégant, mais aussi les couleurs un peu flashy qui font partie de la tendance actuelle tel le vert, le rose... Le gilet se porte avec différentes manières et pièces pour créer des looks différents. On l'adopte en version over size et long pour harmoniser le style et affiner la silhouette.

Avec des demi-talons ou des mocassins à plateformes, on peut créer un look très BCBG parfait pour aller au bureau, sans oublier d'accessoiriser toute la tenue avec un sac assorti. Pour les amatrices du look décontracté, elles peuvent porter le gilet avec des espadrilles, un top ou pull et un tote bag, une tenue idéale pour aller faire ses courses, se balader... tout en restant dans la simplicité et le confort.

Pour jouer la carte de l'élégance et de la féminité on peut opter pour un gilet que l'on porte sous une chemise ajustée en couleur claire blanche ou bleue, des jeans haute taille, de coupe large et des bottines. Ultra chic, le gilet ou le cardigan court, arrivant juste à la taille, se porte également avec une jupe ou une robe et donne du style à tout votre look. On peut choisir le mauve clair ou le purple pour ajouter une touche de modernité à sa tenue avec un pull et une jupe de la même couleur. Côté chaussures, on mise sur les baskets en blanc pour un look sporty ou des chaussures style bottines pour un look plus strict et habillé.

L'indémodable couleur noire peut aussi s'associer à vos tenues et looks tendance, en portant un gilet en couleur noire en version pull, avec une jolie paire de chaussures et vous créez ainsi une jolie tenue qui peut être portée même lors d'une soirée ou une fête. Le gilet, pratique et élégant, est une pièce indispensable qui devrait exister dans tous les dressings. Qu'on le porte en version simpliste ou avec une façon sophistiquée pour être originale tout en l'associant avec des pièces de différents styles, le gilet reste tout de même un basique avec lequel nous pouvons créer plusieurs looks et rester au top de la tendance et de l'élégance.