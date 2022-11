Tunisie: Mondial 2022 / L'équipe de Tunisie fourbit ses armes à Dammam - Le groupe s'élargit !

Le capitaine de l'équipe nationale, Youssef Msakni, est depuis hier avec le groupe à Dammam. Idem pour Ferjani Sassi. Quant à Yassine Khénissi et Bilel Ifa, ils rejoignent le rassemblement de la sélection aujourd'hui.

Loin de la polémique qui entoure le président de la FTF, l'équipe de Tunisie poursuit à Dammam sa préparation pour le Mondial qatari. A neuf jours du premier match du Mondial contre le Danemark, Jalel Kadri et sa troupe accélèrent la cadence, d'autant plus que le groupe a commencé à prendre, enfin, forme. Hier, le capitaine, Youssef Msakni, a rejoint le rassemblement de l'équipe nationale en provenance de Doha, après avoir honoré ses engagements avec son club, Al Arabi SC. Ferjani Sassi a également rejoint hier le lieu de retraite de la sélection à Dammam en provenance aussi de la capitale qatarie après la fin de ses engagements avec Al Duhail.

Tous les chemins mènent à Dammam...

Aujourd'hui, deux autres joueurs renforceront les rangs du groupe à Dammam. Il s'agit de Yassine Khénissi et Bilel Ifa, retenus par leur équipe, Koweït Sporting Club, en prévision du match comptant pour le championnat local disputé hier contre Al Salmiya.

Pour nos internationaux, tous les chemins mènent donc, non pas à Rome, mais plutôt à Dammam. Outre les joueurs qui ont débarqué en provenance de Doha et de Koweït City, quatre autres ont embarqué de Tunis après avoir disputé, mercredi, avec leurs clubs respectifs la manche retour du 2e tour bis de la Coupe de la CAF. Il s'agit de Béchir Ben Saïd, Aymen Dahmen, Moez Hassen et Nader Ghandri.

Adel Bettaïeb, nouveau venu !

Outre ces six joueurs qui viennent agrandir le groupe à Dammam, l'effectif est renforcé par une "nouvelle recrue". Il s'agit du sociétaire du club turc Ümraniyespor, Adel Bettaïeb, convoqué par Jalel Kadri pour renforcer les rangs de l'équipe de Tunisie, à l'occasion de sa participation au Mondial Qatari.

Adel Bettaïeb est tuniso-français. Il est âgé de 25 ans. Son poste de prédilection est avant-centre, mais il peut évoluer aussi comme ailier droit ou gauche.

Les aptitudes physiques à la loupe !

Alors qu'il ne reste que quelques jours avant notre première sortie à la Coupe du monde contre le Danemark et vu que les arrivées des joueurs se font progressivement, le staff technique national a profité des équipements à la pointe de la technologie mis à sa disposition, à son lieu de stage à Dammam, pour faire les tests et les mesures nécessaires afin d'évaluer avec exactitude les aptitudes physiques des joueurs. Naïm Sliti et ses camarades se sont pris à cœur joie à ces exercices, un peu particuliers, sous contrôle de machines et équipements sophistiqués, que ce soit en salle de musculation ou au lieu de retraite de la sélection ou à l'extérieur sur le terrain du Stade Prince Mohammed Bin Fahd.

Cela dit, tous les joueurs devront être testés physiquement avant de s'envoler pour Doha demain. Il est bon de rappeler que le stage de Dammam prend fin aujourd'hui.

Outre qu'ils s'envoleront pour la capitale qatarie, c'est aussi demain que Jalel Kadri annoncera la liste des 26 joueurs qui seront convoqués pour la Coupe du monde. Rappelons aussi que l'équipe nationale disputera un dernier match amical de préparation en prévision du Mondial, ce mercredi, contre l'Iran. L'horaire et le stade qui abritera cette rencontre seront désignés ultérieurement.

Bref, la Coupe du monde commence déjà pour notre team national. Espérons que la polémique qui entoure le président de la FTF n'influencera gère sur l'ambiance au sein du Club Tunisie et qu'à l'occasion de ce Mondial qatari, notre sélection nationale nous livrera de belles prestations.