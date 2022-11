Tunisie: " Djerba Explore " se transforme en un lieu de partage d'idées, de projets et de talents

Djerba — Le Village de la Francophonie est une tradition qui a débuté en 2008 lors du Sommet de la Francophonie du Québec en 2008, pour perpétuer la découverte de la diversité culturelle où la langue française est le trait d'union entre les peuples de l'espace francophone. Durant plus d'une décennie, les Villages de la Francophonie se tiennent en marge du Sommet organisé par le pays hôte. C'est un lieu qui se veut d'animation, d'apprentissage et d'échange, ouvert au public où tous les pays participants pourront exposer leur héritage culturel, artistique et touristique.

En 2022, c'est au parc " Djerba Explore " que se tient le Village de la francophonie l'un des événements parallèles du 18ème Sommet de la Francophonie prévu les 19 et 20 novembre.

" Djerba Explore ", un lieu attractif, conçu à l'image d'un village traditionnel, mêlant les différentes architectures de l'île, héritage de multiples civilisations, sera pendant dix jours un véritable lieu de rassemblement et de rencontre pour les insulaires et les visiteurs de de tous bords.

Dans ce complexe intégré à un village djerbien reconstitué, près de 27 pavillons des pays participants se sont installés pour apporter à ce lieu typique à Djerba une palette de couleurs illustrant la diversité culturelle, l'une des richesses de la francophonie.

Sur une superficie de 5 hectares, les visiteurs peuvent s'offrir dix jours durant l'occasion de se rendre au pavillon tunisien où une série de visites immersives est déjà lancée, découvrir le musée Lalla Hadria, grâce à un circuit axé sur la découverte du patrimoine " Djerba Héritage " et sa vaste collection de calligraphie, d'objets variés d'art persan et ottoman, de la céramique tunisienne, de costumes, de tapis etc.

Le village de la francophonie sera aussi l'occasion de découvrir une autre composante à savoir le Houch (La maison d'habitation traditionnelle de l'Ile) et autres éléments du patrimoine de Djerba inscrite sur la liste représentative du patrimoine mondial de l'Humanité.

Dans et autour de ces lieux sont présentés au grand public les objets d'artisanat, les attraits touristiques et culturels, les spécialités culinaires.

Des stands pour les expositions ainsi qu'une scène " Talents francophones " sont d'ores et déjà mis à la disposition des participants ayant préparé un programme ludique, didactique, culturel assorti de performances artistiques, d'ateliers et de conférences.

Cadrant avec le thème du Sommet " La connectivité dans la diversité ", le programme culturel assez dense et varié comporte plus d'une vingtaine de conférence et d'ateliers, une exposition sur "la calligraphie et le lettrisme" , des projections de films, 11 représentations virtuelles et 43 spectacles artistiques et musicaux portés par des artistes d'ici et d'ailleurs pour ne citer que Zied Zouari dans " Papillon de la Mer ", Mohamed Ali Kammoun "24 parfums ", le chanteur venant de Besançon et qui a charmé le monde par son interprétation de Brel, Nikola, l'humoriste aux origines djerbiennes Samia Orosmane, etc.

Un programme culturel assez dense est au rendez-vous dont entre autres la foire du livre francophone, les lectures poétiques et théâtrales, regards croisés sur la littérature francophone, débats sur le numérique, vecteur de mobilité des œuvres et des artistes, les industries culturelle et créatives à l'ère numérique... pour partager à la fois des idées et des projets à la lumière des opportunités qu'offre le numérique pour la diversité des expressions culturelles.