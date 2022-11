Madagascar: Collaboration - Société générale Madagasikara et Orange digital center s'associent

Les Petites et moyennes entreprises, PME, constituent une clé de voûte déterminante pour le développe-ment de nombreux pays. À Madagascar, les PME jouent un rôle important dans l'économie et elles représentent plus de 85% du tissu économique malgache et contribuent à plus de 35% au Pro-duit intérieur brut.

Elles méritent d'être soutenues Conscients de cette im-por-tance, Société générale Madagasikara et Orange digital center, acteurs majeurs du soutien aux PME et entrepreneurs, signent une con-vention de partenariat et s'unissent dans l'objectif de les former, les développer et les financer. Une trilogie désormais bien ancrée.

Par ce partenariat, les deux établissements s'engagent à apporter conjointement et de manière complémentaire des conseils, des mises en relation et des dispositifs de formation pour les PME ayant des projets de développement sur le marché malgache. Voahary Ravololom-boahangy, Res-ponsable de la Maison de la PME souligne que " ce partenariat trouvera son impact aux PMES de Madagascar, pour leur permettre d'exceller dans leurs activités.

Je suis convaincue que les PME à Madagascar ont des potentiels distinctifs dont un coup de pouce leur est juste utile pour briller. " Au travers de cette con-vention de partenariat, les deux établissements, qui entretiennent des relations étroites, renforcent leurs actions communes en faveur du développement des PME à Madagascar.