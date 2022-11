Madagascar: Poule des AS - ASA Nosy be sur le toit national

Pluie de buts. L'Associa-tion sportive d'Ambondrona Nosy Be remporte le titre de champion de Madagascar en deuxième division en créant la surprise lors de la troisième journée de la poule des as.

La dernière journée de la Poule des As s'est déroulée ce dimanche au stade de l'Elgeco Plus au By-Pass. Après une victoire et une défaite lors des deux premières journées, le club champion de Diana a largement défait sur le score de 4 buts à 2 Tsaramandroso Formation FC (TFFC) de Boeny. Les Majungais ont pourtant occupé la position de leader avec six points après leur parcours sans faute à l'issue des deux premières journées.

Le score a été de un partout à la pause. TFFC a ouvert la marque grâce au but marqué par Suarez, échappé dans l'axe entre les deux défenseurs puis frappe en puissance (38e). L'attaquant de Nosy be, Coco égalise dans les temps additionnels (45e+2). Au retour des vestiaires, le club du Nord creuse l'écart en l'espace de quinze minutes. Profitant la sortie du gardien majungais, le milieu droit du club de l'ile aux parfums, Oelinot place intelligemment la balle au premier poteau (49e).

Dans la cour des grands

En une-deux avec l'attaquant Coco, ils éliminent le dernier défenseur majungais avant que Coco marque le troisième but (61e). "Nous avons raté le premier match puis remporté le deuxième dans la douleur. Confiants, nous étions par la suite déterminés à battre Tsaramandroso... Nous étions plus efficaces en construction... Quand à notre intégration à l'OPL, nous sommes prêts, car nous avions poursuivi notre préparation à Tana après la phase 2 à Toamasina " confie Izidiny Amady, coach de l'ASA. Le quatrième but de l'ASA a été encore l'exploit d'Oelinot, auteur d'une dernière passe décisive, finalisée par Danilo (63e).

L'atta-quant du Boeny, Philémon réduit l'écart à sept minutes du coup de sifflet final (2-4). "Les joueurs ont du mal à rentrer dans le match, peut-être trop confiants à cause des six points déjà obtenus... Ils n'ont pas appliqué les consignes " regrette le coach du TFFC, Hassman Abdou.

Indiscutable, les techniciens ont logiquement élu Jean Oelinot (ASA) meilleur joueur et le trophée du meilleur buteur attribué à Philémon Ratovonanahary du TFFC avec dix réalisations. Malamo Marizo (AS Comato) a été élu, pour sa part, meilleur gardien de but. La fédération a remis au club champion, ASA le chèque géant de 6 millions d'ariary, 4 millions pour le deuxième TFFC, 3 millions pour le troisième Relais sport Haute Matsiatra et 2 millions pour l'AS Comato, lanterne rouge. Les clubs classés deux premiers à l'issue de la Poule des as accéderont dès la prochaine saison à l'Orange Pro League qui débutera le 19 novembre. Le tirage au sort aura lieu cet après-midi au siège de la fédération à Isoraka.