Madagascar: Rallye Passion - Fred Rabekoto s'offre la victoire

Plus elle est difficile, plus la victoire est belle. On peut dire que cela a été le cas pour Fred Rabekoto et Mick Ratrimoarinosy qui ont gagné le Rallye Passion TACS du week-end à Antsirabe.

Posté en embuscade des frères Rasoamaromaka, Fred Rabekoto a fini par trouver la faille sur un heureux concours de circonstances dans ce difficile Rallye Passion du club TACS durant trois jours à Antsirabe. Il a fallu la sortie de route de Faniry Rasoamaromaka à l'avant-dernière épreuve spéciale pour le voir prendre les commandes et ravir la victoire finale devant le public d'Antsirabe venu en masse.

Fred Rabekoto a dû toutefois attendre le dernier rallye de la saison, celui de l'AMA du 10,11 et 12 décembre, pour espérer gagner le titre de champion de Madagascar 2022. Un titre également convoité par Mathieu Andrianjafy aux côtés de Tahina également sur une Subaru comme celle de Fred mais dans la classe en dessous puisque celle du vainqueur se trouve dans la classe R4. Mais Mathieu n'est pas loin et il faudra à Fred de s'employer pour gagner la bataille. Ce titre aurait toute sa saveur si le fils du président fondateur de l'ASACN, Jeannot Rabekoto, gagnait dans la foulée ce Rallye AMA.

Plus facile à dire qu'à faire car outre le régulier Mathieu, il y a aussi les deux jumeaux Rasoamaromaka, Mika et Faniry qui aimeraient aussi offrir une victoire à leurs fans. Ces derniers ont échoué de très près pour que tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont prêts à revenir par la grande porte. Ces quatre jeunes peuvent à tout moment gagner un rallye. On peut y ajouter Tahina Razafinjoelina sur une Subaru sortie très tôt dans ce Rallye Passion faut-il encore le dire, très difficile comme témoigne l'abandon de huit équipages sur les 24 de départ.

Mauvais temps

La pluie et la boue se sont invitées à la fête et il a fallu redoubler de prudence pour éviter ces pièges d'un parcours défiguré par le passage des Charettes à roues en acier. D'ailleurs et fort des dégâts infligés à ces routes, TACS en accord avec le Gouverneur du Vakinankaratra, Vy Vato Rakotovao et le Maire d'Antsirabe, le Dr Unoh, ont offert des pneus à trois charettiers tirés au sort pour que ces derniers servent d'exemple sur la conduite à tenir. Les deux hommes forts d'Antsirabe ont réitéré à l'assistance leur volonté de se mettre au service du sport en général et du rallye en particulier.

Pour revenir à la course, Fred Rabekoto et Mick ont terminé à la première place avec un temps de 1h 25min 16sec pour les 125,88 km d'épreuves spéciales sur un total de 217,65 km en trois jours. Mathieu et Tahina sur une autre Subaru se placent à la seconde position en 1h 29min 18 sec devant Mika et Radars sur la 206 WRC du regretté Roi Lion en 1 h 30 mn 51 sec, Ndrianja et Fanja également sur une Subaru figurent au quatrième rang avec un chrono de 1h 35 mn 55 sec. Pour résumer, une arrivée dans un mouchoir de poche qui a fait le bonheur des férus de rallye d'Antsirabe.